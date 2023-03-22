بإصابة رودتانغ.. هذا المقاتل سينافس سوبرلك على اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ

وقد كان مقرّراً أن يواجه النجم التايلاندي مواطنه سوبرلك كياتمو فجر السبت في 25 آذار/مارس على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة.

وبعد انسحاب رودتانغ الاضطراري، أعلنت المنظمة عن إسم المقاتل البديل الذي سيواجه سوبرلك على حزامه الذهبي في ملعب سنغافورة الداخلي.

فرصة ذهبية للمقاتل الأسترالي-التايلاندي

مع خروج رودتانغ، حلّ دانيال ويليامز المعروف بـ "ميني تي" بديلاً عنه لمواجهة سوبرلك على اللقب العالمي للكيك بوكسينغ في وزن الذبابة.

سيحاول الأسترالي-التايلاندي المصنّف خامساُ في قسمي الملاكمة التايلاندية وفنون القتال المختلطة لوزن القشّة اغتنام الفرصة الذهبية في ملعب سغافورة الداخلي.

وعلى الرغم من كونه أكثر نشاطا في فنون القتال المختلطة مؤخراً، أثبت ويليامز الحائز على اللقب العالمي للمجلس العالمي في المواي تاي (WMC)، أنه قادر على مقارعة أفضل المهاجمين خاصة عندما دفع برودتانغ إلى أقصى حدّ له في قتاله معه عام 2021.

قبل معركته مع سوبرلك، يدرك ويليامز، 29 عاماً، صعوبة المهمة بوجود جولتين إضافيتين في نزالات بطولة العالم وزيادة في الوزن. لكنه سيتجه لبذل أقصى طاقته وجلب أسلوبه العدواني لهزم "آلة الركل" والحصول على أكثر الجوائز المرغوبة في الكيك بوكسينغ.

من المتوقع أن يكون ويليامز جاهزا 100% للمعركة المصيريّة، حيث خاض معسكراَ تدريبيّاً كان يستعد فيه لمواجهة الملاكمة التايلاندية لوزن القشّة ضدّ روي بوتيلو في .ONE Fight Night 8

المقاتل البرتغالي سيواجه يوم السبت أصلابيك زكرييف في مسابقة الملاكمة التايلاندية في وزن غير مقيّد (58.05 كغ).

طموحات ويليامز في عام 2023

في تصريحات سابقة رفع "ميني تي" سقف طموحاته عاليا في 2023، عندما عبّر عن رغبته في الفوز بأحد الألقاب العالمية في المواي تاي أو الكيك بوكسينغ ولما لا تحقيق المجد في رياضتين في فئته.

أوضح ويليامز: "أريد بالتأكيد حزام وزن القشّة في المواي تاي. في الظروف المثالية ستكون هناك معركة على اللقب العالمي في الملاكمة التايلاندية، ثم نزال بطل ضدّ بطل في الكيك بوكسينغ، ثم مباراة عودة ثأرية أمام جيريمي ميادو".

كان الأسترالي سعيداً بالمنافسة بانتظام طوال عام 2022، وحرص على انهاء حملته بشكل أفضل لكنه فقد الزخم في ظهوره الأخير، حيث خسر بالضربة القاضية التقنية أمام ميادو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لحسن الحظ، حصل "ميني تي" على فرصة كبيرة مبكّرة في عام 2023 ويبدو أنه في مستوى التحدّي. وقال: "سيكون هذا سيناريو مثاليا، في العام الماضي أعجب البعض بأدائي وخيبت آمال البعض بهزيمتي الأخيرة".

الأسترالي الذي يمتلك 3 انتصارات وهزيمتين في بطولة "ون" يودّ البقاء في المراكز الخمسة الأولى، والتنافس ضد أفضل المقاتلين في العالم.

عرض بطولة "ون" المنتظر ONE Fight Night 8 سيبث مباشرةً عبر "بي إن سبورت" يوم السبت المقبل على الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكّة المكرمة.