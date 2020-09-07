انطلاق أسبوع النزاهة في الرياضة لأول مرة

وتقام هذه المبادرة في جميع قارات العالم وتنظمها المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) المنظمة الدولية المستقلة والممولة ذاتياً والتي تأخذ من جنيف مقراً لها.

وتتضمن أجندة أسبوع النزاهة في الرياضة 50 فعالية رقمية، يتخللها جلسات نقاشية (ويبنار) بمشاركة 100 متحدث يمثلون 5 قارات، وستقام النسخة الأولى من المبادرة العالمية على منصة رقمية في العالم الافتراضي تشمل بثاً مباشراً ومناقشات تفاعلية عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمنظمة سيغا.

وسيتخلل فعاليات أسبوع "النزاهة في الرياضة" الذي تنظمه سيغا والذي يمتد على مدار خمسة أيام عمل، جلسات نقاشية ونقاشات ثنائية بين الرواد والقادة وصانعي القرار، وورش عمل تفاعلية. كما سيتخلل فعاليات الحدث الإعلان عن مبادرات ومشروعات وفعاليات جديدة إلى جانب مؤتمرات صحفية وجلسات تعارفية.

وتوجت جهود سيغا بجمع أكثر من 130 جهة مشاركة من بين الأعضاء والشركاء ظهرت شعارات مؤسساتهم واتحاداتهم الرياضة في كتيب الحدث الخاص بالنسخة الأولى "لأسبوع النزاهة في الرياضة" 2020، حيث تبين أن المشاركين يمثلون جميع قطاعات المجتمع الدولي، حيث تتمثل الأمم المتحدة في منظمتين تابعتين لها، هما منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث لجريمة والعدالة (اليونيكري)، فيما برزت مجموعة الـ20 في طليعة المؤسسات السياسية المشاركة وتمثلت كرة القدم في مشاركة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والإتحاد الآسيوي لكرة القدم والإتحاد الإنكليزي لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر، فيما تنوعت الجهات والمؤسسات المشاركة من قارات ودول العالم ما بين منظمات مجتمع مدني واتحادات وهيئات رياضية ومؤسسات متخصصة في مجال النزاهة والحوكمة ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات صحفية عالمية مثل الجارديان.

وتتمحور جلسات ونقاشات أسبوع الزاهة في الرياضة حول خمسة محاور: الحوكمة الرياضية ومكافحة الفساد والتعاون الدولي، النزاهة المالية والشفافية والاستدامة، النزاهة والمراهنات في الرياضة، تطوير قدرات الشباب وحماية الأطفال في الرياضة، إدارة أعمال الرياضة والإعلام والتكنولوجيا.

وسيشارك في هذه النقاشات نخبة من الشخصيات العالمية من مختلف شرائح وقطاعات المجتمع، وممثلين عن اتحادات وهيئات دولية ولجان أولمبية وخبراء ومتخصصين على نحو يشكل منصة تفاعلية فاعلة، لرفع وتيرة الوعي حول التحديات الماثلة التي تواجه الرياضة العالمية وتسهم في دفع مسيرة العمل الجماعي وتفسح الطريق أمام تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما يتماشى مع مهمة ورسالة "سيغا".

وقال السيد محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) في تصريح سابق له: "إن أسبوع النزاهة في الرياضة يعد مبادرة عالمية غير مسبوقة وستقام سنويا وهي مبادرة ستجمع كل المنتسبين للرياضة العالمية بمختلف القطاعات من جميع قارات ودول العالم للمساهمة في حماية النزاهة في الرياضة".

وتعد سيغا فكرة ومبادرة قطرية، وقد تأسست المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة في عام 2016 بعد جهود دامت أربع سنوات قادها المركز الدولي للأمن الرياضي.