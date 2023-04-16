اندلاع حرب الاستفزازات بين نونغو هاما وهاغيرتي

الأسطورة التايلاندية وحامل اللقب، هاما، وجّه رسالة إلى هاغرتي مفادها أن عليه أن يضع في اعتباره من سيقاتل في ملعب لومبيني للملاكمة فجر السبت 22 نيسان/أبريل.

من جانبه، يرى الإنجليزي المصنف خامسا في فئة وزن الديك أن خصمه يقلل من شأنه لذلك يخطط لاحداث صدمة في ملعب لومبيني ووقف هيمنة هاما الطويلة على الحزام الذهبي لهذه الفئة.

في الحدث الرئيسي ONE Fight Night 9 سيكون هدف نونغو هاما الأسمى هو البقاء فوق قمّة فئة وزن لمدة أطول ولديه جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع أحدث منافس على عرشه.

من وجهة نظر نونغو يعد منافسه المقبل، هاغيرتي، ملاكم جيّد ويتمتع بمجموعة مهارات عالية لكنه لا يمثل مشكلة بالنسبة له على الإطلاق.

نونغو: "سأطرد جوناثان هاغرتي"

صرّح البطل العالمي غير المهزوم في بطولة "ون" 10-0: "خطتي هي الاقتراب منه وإيذائه بالضرب بأسلحة صلبة وثقيلة ودقيقة مثل ركلات الساق واللكمات واللكمات الجسدية". مضيفا: "سأحتاج إلى استخدام جميع أسلحتي في الملاكمة التايلاندية لجعل هاغرتي مرهقا بدنيا وعقليا أيضا واجباره على الاستسلام".

رغم أنه يكبر هاغيرتي بعشر سنوات كاملة، يبدو أيقونة المواي تاي مصمّما على إثبات أنه لا يزال في قمة عطائه وأن العمر مجرد رقم عندما يكون المقاتل شغوفا ومحبا لمهنته.

في هذا الصدد أوضح نونغو 36 عاما: "أودّ أن أبعث برسالة إلى جيل الشباب من المقاتلين الذين يرغبون في الحصول على بطولة العالم. أود أن أقول لهم أن يضعوا في اعتبارهم من يقاتلون".

صاحب خمس انتصارات متتالية بالضربة القاضية في معارك الأخيرة تحدث بقة متناهية: "سأجعل العالم يعرف أن رجلا في عمري لا يزال لديه الحافز للدفاع عن هذا الحزام. أنا متأكد من ذلك. الجيل الجديد من الملاكمين لا يشكل عائقا بالنسبة لي".

يبدو نونغو واثقا من إضافة انتصار مذهل آخر إلى سيرته الذاتية وابقاء الحزام الذهبي حول خصره حتى يقرر باراداته خلع قفازاته والإعتزال. وقال: "سأطرد جوناثان هاغرتي، وسأبذل قصارى جهدي وسأحافظ على هذا الحزام بين الشعب التايلاندي في بانكوك". "لا أحد يستطيع أن يأخذه مني. لن أخسر بطولة العالم هذه حتى أعتزل".

هاغيرتي يتوعّد نونغو: "سيصاب بصدمة"

ثقة هاما بنفسه واستخفافه بخصمه لن تردع هاغرتي بطل العالم السابق في المواي تاي لوزن الذبابة، ليدخل هذه المعركة من أجل قلب الطاولة وإثبات نفسه في صفوف وزن الديك.

هاغرتي البالغ من العمر 26 عاما، رد على تصريحات نونغو المستفزة بقوله: " أعتقد أنها ستكون ليلة طويلة بالنسبة لنونغو. سيحاول الاستخفاف بي. آمل أن يفعل ذلك لأنه سيصاب بصدمة. أنا قادم بكل قوة من أجل إنهائه أمام جماهير بلاده".

الإنجليزي الملقب بـ "ذا جنرال" سيحاول اغتنام هذه الفرصة للإطاحة أخيرا بالأسطورة المذهلة، ووقف سلسلة دفاعاته الثمانية الناجحة عن اللقب العالمي.

