اليمني أسامة المروعي يتحدّث عن تمثيل العرب في عرض تاريخي في الفنون القتالية

فجر السبت في 6 أيار/مايو، يخوض المروعي نزاله الأول في المنظمة ضد النجم الأميركي مايكي موسوميشي على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع عن فئة وزن الذبابة.

عرض ONE Fight Night 10 تاريخي لأنه الأول الذي تقيمه بطولة "ون" العملاقة، ومقرها سنغافورة، على الأراضي الأميركية، وبمشاركة أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية، في مقدمتها أسطورة الفنون القتالية المختلطة ديميتريوس جونسون وأفضل مقاتلي الملاكمة التايلاندية في العالم رودتانغ جيتموانيون ونجم "يو اف سي" السابق العائد بعد غياب سيج نورثكوت وغيرهم.

المروعي هو العربي الوحيد الذي سيشارك في بطاقة العرض المرتقب، وهو أول عربي يخوض نزالاً في سلسلة عروض ONE Fight Nights الشهرية من بطولة "ون" والتي تُبثّ مباشرةً على "أمازون برايم فيديو" في وقت الذروة في الولايات المتحدة وكندا، وتُعرض مباشرةً على "beIN SPORTS" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المروعي، البالغ من العمر 31 عاماً، كان قد فاز ببطولة العالم للاتحاد الدولي في الجوجيتسو البرازيلية (IBJJF) عن فئة الحزام الأسود (No-Gi) بعد سنة من فوزه في بطولة العالم عن فئة الحزام البني. عام 2022 كان حافلاً بالإنجازات للشاب اليمني الذي حصل على الحزام الأسود من البرازيلي أندريه غالفاو، مدربه في نادي "أتوس" في سان دييغو، كاليفورنيا، وهو لاعب برازيلي شهير في عالم الفنون القتالية.

وتحدّث المروعي عن فخره لتمثيله العرب ومنطقة الشرق الأوسط في عرض بطولة "ون" القادم وشعوره بالمسؤولية المترتبة عليه لتقديم أفضل أداء ممكن، معبراً عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يتلقاه من جماهير الفنون القتالية في العالم العربي.

وقال: "إنه ضغط كبير لأنني اللاعب الوحيد الذي يحمل الحزام الأسود ويمثل الشرق الأوسط على أعلى مستوى. لكنني أيضاً فخور جداً بذلك. إنه يحفزني كل يوم، خاصةً عندما أرى الرسائل.

بعض الناس يراسلونني ويعرضون صور أولادهم وهُم يمارسون الجيو جيتسو ويقولون: ‘ابني يمارس الجيو جيتسو. أنا من اليمن’ أو ‘أنا من السعودية’ أو “أنا من الإمارات’. وهذا أمر محفّز وملهم للغاية. لم أكُن أعلم أنني ألهم الآخرين لأنني ركّزت على التدرّب والمنافسة. أحب جداً أنه لدي دعم كبير في المنطقة".

يشارك المروعي في الحدث الرئيسي المشترك لعرض بطولة "ون" ONE Fight Night 10 الذي ينطلق الساعة الثالثة فجر 6 أيار/مايو ويُبثّ عبر "beIN SPORTS".

