اليمني أسامة المروعي سيشارك في نزال بطولة "ون" التاريخي في أيار

ويُضاف نزال المروعي ضد موسوميشي إلى عدد من النزالات المثيرة التي ستُقام خلال العرض المثير والأول لبطولة "ون" على الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها النزال الثالث بين أسطورة الفنون القتالية المختلطة ديميتريوس جونسون والبرازيلي أدريانو مورايس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة.

المروعي، الذي يدخل إلى تحدٍ جدي ضد الأمريكي موسوموشي صاحب السجلّ النظيف من ثلاثة نزالات في بطولة "ون"، يمتلك خبرةً واسعة في القتال الأرضي، وهو أول يمني يفوز ببطولة العالم في رياضة الجوجيتسو من تنظيم الاتحاد البرازيلي الدولي للجوجيتسو.

اليمني، البالغ من العمر 31 عاماً، جمع في السنوات القليلة الماضية عدداً من الميداليات الذهبية في بطولات خاضها في الولايات المتحدة حيث يقيم ويتدرّب في نادي "آتوس" الشهير تحت إشراف المقاتل البرازيلي المخضرم أندريه غالفاو، الذي منح اليمني الحزام الأسود في الجوجيتسو منذ ما يقارب السنة. كما فاز بعدد من بطولات الجيوجيتسو في السعودية وبلدان أوروبية وآسياوية.

المروعي، الذي وُلد في مدينة جدة السعودية، سيخوض النزال الصعب متسلحاً بخبرة واسعة اكتسبها برياضته المفضلة على مدى أكثر من 10 سنوات. من جهته، موسوميشي، الذي يأمل في الاستفادة من مساندة جمهور بلده خلال العرض، فاز بجميع نزالاته الثلاثة منذ أن انضم إلى بطولة "ون".

ففي أول نزال خاضه تحت راية المنظمة القتالية الأكبر في العالم في نيسان/أبريل 2022، سيطر ابن ولاية نيوجيرسي على المقاتل الياباني المخضرم ماساكازو إيماناري وأخضعه، قبل أن يفوز بالحزام الذهبي على حساب البرازيلي كليبير سوزا في أيلول/سبتمبر. كما حقق موسوميشي مؤخراً انتصاراً مهماً الشهر الماضي على حساب نجم رياضة السامبو القتالي، غانتامور باياندورين.

وسيحرص المقاتل اليمني الشاب أن يستعد للمواجهة الكبرى على أمل أن يتمكّن من انتزاع اللقب من موسوميشي خلال العرض الذي سيُبثّ في 154 دولة حول العالم.

عرض ONE Fight Night 10 هو أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية ويشهد عدداً من النزالات التي ينتظرها عشاق الفنون القتالية حول العالم. العرض التاريخي سيُنقل على "بي إن سبورت" بدايةً من الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة يوم السادس من أيار/مايو.

وكان مؤسس شركة "ميتا" العملاقة مارك زوكربيرغ، وهو من جمهور الفنون القتالية، قد وجّه دعوة لرئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ لزيارته في مقر الشركة للتعرف إليه والتدرب معاً.