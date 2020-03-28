الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تعلّق الفحوص بسبب فيروس "كورونا"

وأعلنت روسيا عن إصابة 1036 شخصا بالعدوى وعززت الإجراءات الهادفة إلى احتواء عدوى الفيروس ومن بينها إعلان عطلة عامة لمدة أسبوع إلى جانب إغلاق جميع المقاهي والمطاعم وكافة المحلات في موسكو فيما عدا تلك التي تقدم خدمات أساسية مثل الطعام والدواء.

وفي فيديو عبر موقع الوكالة على الانترنت نشر يوم الخميس قال يوري غانوس مدير الوكالة إن الوكالة مستمرة في عملها خلال تفشي الفيروس لكنها أوقفت الفحوص تنفيذا للإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى بالمرض.

وقال المسؤول الروسي ”نحن بالطبع نتبع الإجراءات التي وضعتها القيادة الروسية وفي الوقت الحالي فإننا أوقفنا الفحوص.“

وأضاف غانوس أن وكالته ستعلن عن استئناف الفحوص في موعد لاحق.

وقالت مارغاريتا باخنوتسكايا نائبة مدير الوكالة لرويترز إن وقف الفحوص سيستمر حتى السادس من ابريل/نيسان المقبل.

وروسيا بصدد الطعن، أمام محكمة التحكيم الرياضية، في قرار حرمانها من المشاركة الأولمبية لأربعة أعوام بسبب مخالفة لوائح المنشطات.