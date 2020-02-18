الهند تمتنع عن منح تأشيرات لمصارعين صينيين

وعلقت السلطات الهندية منح التأشيرات الالكترونية للمواطنين الصينيين على خلفية تفشي الفيروس الذي أدى الى وفاة نحو 1900 شخص منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين.

وقال مساعد الأمين العام للاتحاد الهندي للمصارعة فينود تومار لوكالة فرانس برس "لن يأتوا"، في إشارة الى الصينيين، مضيفا "بالطبع الهواجس الصحية تبقى سببا رئيسيا وانتشار فيروس كورونا المستجد قاتل".

وأشار وزير الرياضة الهندي كيرن ريجيجو الى أن عدم منح التأشيرات ليس ممارسة معهودة، لكن الأزمة الطارئة التي تسبب بها الفيروس اقتضت اتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح "لا يمكننا رفض منح التأشيرات لمواطني أي بلد لأن ذلك (يخالف) الشرعة الأولمبية. نحاول إبقاء الرياضة بعيدة من السياسة". وتابع "لكن بوجود هاجس صحي ثمة إجراءات مختلفة بسبب ذلك".

وأثّر تفشي الفيروس سلبا على أحداث رياضية في الآونة الأخيرة، مثل إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو المقرر في الأول من آذار/مارس، بينما تسعى اللجنة الأولمبية الدولية الى تهدئة المخاوف من احتمال تأثيره على الأولمبياد الصيفي هذا العام، والذي تستضيفه العاصمة اليابانية بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.