النزال الحدث في بطولة "ون": أندرادي يتوعّد خصمه لينيكر بالضربة القاضية

وقطع المقاتل الصاعد في سماء الفنون القتالية المختطلة، عهدا على نفسه بأنه لن يفوت الفرصة الثمينة التي أتحيت له، من أجل المراهنة على اللقب العالمي لبطولة "ون" في وزن الديك، مؤكداً عزمه على إنهاء القتال مع لينيكر في الجولة الأولى.

مهارات عالية وثقة متناهية لـ "الفتى العجيب"

حصل أندرادي، أو "الفتى العجيب" مثلما يلقب، على فرصة المراهنة على الحزام الذهبي في وزن الديك، بعد آدائه المثير وانتصاراته المبهرة على خصومه في النزالات الخمسة الأخيرة في "ون"، والتي أنهى ثلاثة منها بالضربة القاضية على حساب منافسيه كون وون وجيريمي باكتيو ولي كاي وين.

وقال أندرادي (24 عاماً) في تصريح: "لم يمنحني أحد هذه الفرصة للقتال من أجل التتويج باللقب العالمي، بل ظفرت بها بفضل أدائي الجيد وأسلوب القتالي الرائع، لقد فزت بالضربة القاضية على ثلاثة منافسين منذ الجولة الأولى".

ولا يتوقف المقاتل البرازيلي الشاب عن استفزاز خصمه لينيكر ووصفه بـ"الدجاجة" في مناسبات عدة، وقال: "لينيكر يرفض القول إنني المنافس رقم واحد حاليا للمراهنة على اللقب العالمي.. إنه يحاول بكل الوسائل تجنب هذه المعركة. لكن الآن هو مجبر عمليا على محاربتي".

ويعتقد أندرادي (8 انتصارات وهزيمتين) أنه يتفوق على لينيكر وبقية المقاتلين في بطولة "ون"، بفضل جودة مهاراته القتالية وقدارته الهجومية الخارقة، وهو يخطط لكشف هذا التفاوت وابرازه في ليلة القتال ضد بطل العالم.

وقال الموهبة في فنون الموا تاي: "أتمتع بمستوى مختلف عن البقية، وقد نلت إشادة الجميع فيما يخص عدائيتي العالية ضد الخصوم وقدرتي على توجيه الضربات القاسية والعنيفة... لا يعني ذلك أن لينيكر سيئ في هذا الجانب، لكنه متوسط، وأنا أفضل منه".

ويتميز أندرادي (الطول: 172 سنتيمتراً، الوزن: 65.8 كلغ) بأسلوب متنوع في القتال على غرار الملاكمة والموتاي ويستخدم أسلحة مدمرة للاطاحة بمنافسيه مثل اللكم والركل واستخدام المرفقين والركبة، وقد برهن فعاليتها التامة في النزالات التي فاز فيها بالضربة القاضية. ويأمل البرازيلي في أن يقوده أسلوبه المتنوع في القتال إلى صنع الفارق والظفر باللقب خلال حربه الشرسة ضد مواطنه لينيكر.

هل سيفي أندرادي بوعده؟

يعتقد فابريسيو أندرادي أن ترسانته الهجومية الواسعة والقوية ستجعله أول شخص يطيح بنجم الفنون القتالية المختلطة جون لينيكر.

ورغم أنّ لينيكر واجه خلال مسيرته الرياضية بعضا من أخطر المقاتلين في العالم، إلا أن أندرادي يتوقع حسم الأمر سريعا في المعركة المنتظرة على اللقب العالمي فيONE Fight Night 3، وتدوين اسمه في السجلات الذهبية في بطولة "ون".

وعلق بقوله: "سينتهي النزال بالضربة القاضية في الجولة الأولى. كما قلت، أمتلك الكثير من الأسلحة لاستخدامها في هذه المعركة، لذلك سأكون مستعدا لإنهاء القتال في وقت مبكر".

وفي حال نجح أندرادي في الوفاء بوعده وأنهى نزاله ضد لينكر "اليدين الحجرتين" بالضربة القاضية، فإنه سينجح في خطف قلوب عشاق الرياضات القتالية، سواء في الولايات المتحدة أو أمريكا الشمالية حيث يحظى لينيكر بشعبية كبيرة أو على مستوى العالم.

وقال: "سيرتفع عدد المعجبين بأدائي عبر العالم، سيما عندما رؤيتهم لي وأنا أقاتل لينيكر وأهزمه في الجولة الأولى، وهو انجاز لم يحققه أحد من قبل في "ون".

- فابريسيو أندرادي

• العمر: 25 عاما

• الطول: 172 سنتيمترا

• الوزن: 65.8 كلغ

• الانتصارات: 8

• الهزائم: 2

• الجنسية: برازيلي

- جون لينيكر

• العمر: 32 عاما

• الطول: 160 سنتيمترا

• الوزن: 65 كلغ

• الانتصارات: 35

• الهزائم: 9

• الجنسية: برازيلي