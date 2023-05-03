النجمان بولار وبوشيشا يتوقّعان الفائزين في ONE Fight Night 10

في انتظار الحدث المرتقب في "فيرست بنك سنتر" بمدينة كولورادو، رشّح البطلان أسماء الفائزين في أهم معارك فنون القتال ومصارعة الإخضاع التي من المقرر أن تبهر الجماهير في أمريكا والعالم فجر السبت 6 مايو /أيار.

بولار يختار جونسون وروتولو

في الحدث الرئيسي ستقام المواجهة الثالثة لوزن الذبابة بين الملك فنون القتال المختلطة ديمتريوس جونسون والحاكم السابق للفئة أدريانو مورايس.

يتوقع بولار حربا ضارية في هذه المعركة بين أفضل مقاتلين في هذه الفئة، لكن لديه مقاتل واحد مفضل في هذا الصراع الملحمي لوزن الذبابة.

قال العملاق الهندي: "المواجهة ستكون تقنية للغاية ومثيرة جدا. أعتقد أن جونسون الأقرب للفوز. سأختار Dj لأنه أجرى بعض التعديلات الجيدة في المعركة الأخيرة. وخاض العديد من المعارك الكبيرة".

لكن رغم تفضيله لجونسون لم يخف "سينغ" إعجابه بالبطل السابق مواريس: " مورايس خطير جدا ومقاتل كبير. لقد فاز بدوره بإحدى المواجهتين السابقتين، يمكنه القيام بذلك مرة أخرى. ولن أتفاجأ إذا فاز على جونسون من جديد".

"سينغ" يشيد بدي ريدر لكنه يتوقّع فوز روتولو

معركة ضخمة أخرى لفتت انتباه بولار تلك التي ستجمع بين بطل العالم للوزن المتوسط في مصارعة الإخضاع، الهولندي رينير دي ريدر وبطل العالم في الجوجيتسو البرازيلية، الأمريكي تاي روتولو.

المقاتل الكندي الهندي، أشاد بمجموعة مهارات "الفارس الهولندي"، لكنه في المقابل يعترف بأن كفة النزال ستميل لروتولو المتخصص في مجاله عندما يتشابكان داخل الدائرة.

قال بولار 36 عاما: "أنا متحمس لرؤية دي ريدر يتصارع هناك. الصراع دون القدرة على الضرب مختلف تماما. إنه ذاهب إلى عالم تاي روتولو".

على الرغم من دراية دي ريدر بفن المصارعة ومواجهته سابقا لمنافسين رفيعي المستوى مثل غالفاو إلا أن بولار يعتبر أن الهولندي غير قادر على الإطاحة لهذا السبب: "تاي متخصص. لقد اعتاد على التصارع، ولديه زخم كبير".

يضع ملك الوزن الثقيل عينيه على نجمين صاعدين ظهرا لأول مرة بشكل مخيب للآمال ويستعدان للعودة إلى الدائرة وخوض مواجهتهما الثانية في "ون".

صرح بولار: "لدي فضول كبير لرؤية سيج نورثكوت يعود مرة أخرى للمنافسات. أريد رؤيته وهو يقاتل أحمد مجتبى في الوزن الخفيف".

كما ينتظر بولار الظهور الثاني للكرواتي روبرتو سولديتش في بطولة "ون" عندما سيواجه زيبازتيان كاديستام: "آمل أن أكون هناك لرؤيته (سولديتش) شخصيا، ولكن إذا لم يحصل ذلك فسأشاهده بالتأكيد على الإنترنت".

بوشيشا: "موسوميشي سيحافظ على الحزام"

بنفس القدر من اللهفة والانتظار، أبدى ماركوس "بوتشيشا" ألميدا حماسه لرؤية بعض معارك الحدث التاريخي وخاصة نزالا مصارعة الإخضاع كونه أحد أكبر المختصين في هذه الرياضة قبل انتقاله إلى فنون القتال المختلطة.

ينتظر بوشيشا بشغف معركة بطولة العالم لمصارعة الإخضاع عن فئة وزن الذبابة بين حامل اللقب ميكي موسوميشي واليمني أسامة المروعي أول منافس على الإطلاق من الشرق الأوسط يفوز بلقب الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية.

بعد ثلاثة انتصارات مهيمنة داخل الدائرة - بما في ذلك فوزان باللقب العالمي، يرى بوشيشا أن مايكي سيحافظ على الحزام يوم 6 أيار/ مايو وقال: "بالتأكيد، سيكون القتال ضد بطل مميز مثل مايكي مهمة صعبة حقا للمروعي".

النجم البرازيلي يضيف: "إنه يرى الجوجيتسو بطريقة مختلفة. يفكر ويتخذ قرارات بسرعة في القتال، وهذا الشيء رائع، لذلك أعتقد أنها ستكون معركة كبيرة. لكنني أعتقد أن مايكي سيحتفظ بالحزام".

بوشيشا يرشّح روتولو على حساب دي ريدر

الأيقونة البرازيلية، بوشيشا، متحمس للغاية لرؤية تاي روتولو يشارك الدائرة مع رينر دي ريدر وقال: "ستكون معركة صعبة لكليهما. أعرف روتولو جيدا وأتيحت لي الفرصة للتدرب مع رينير مرة واحدة فقط. أنا متأكد بأنها ستكون مباراة جيدة".

كونه على دراية وثيقة بأسلوب الشاب الأمريكي الثوري في التصارع، يعتقد بوشيشا بطل العالم في الجوجيتشو البرازيلية 17 مرة، أن روتولو قادر على حسم معركته ضد دي ريدر في مصارعة الإخضاع لوزن الوسط.

بوشيشا يتوقع فوز مواريس ورودتانغ

أمر طبيعي أن ينحاز ألميدا لمواريس ويضعه المرشح الأبرز للفوز بالمواجهة الصعبة ضد جونسون لكن لبطل العالم في الجوجيستو تبريرات لاختياره حيث قال: مورايس شخص يتعلم من جميع الأخطاء التي ارتكبها. لاحظت خلال تدريباته أن عقليته تغيرت تماما. وأسلوبه أيضا، إنه بمثابة مقاتل جديد وأنا لا أطيق الانتظار لرؤيته هناك".

من جهة أخرى، يعتقد بوشيشا أن النجم رودتانغ جيتموانيون سينجح في الدفاع عن لقب وزنة الذبابة للمواي تاي ضد المكسيكي إدغار تاباريز وأوضح: "رودتانغ سيكون في طريق مفتوح للفوز. أنا متحمس حقا لمشاهدة هذه المعركة الملحمية".

