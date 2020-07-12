المنظمة الدولية للنزاهة تعلن عن مبادرة جديدة

وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز الجوانب الإيجابية المحققة على مستوى الأفراد والمؤسسات إقليمياً وعالمياً في مجال النزاهة في الرياضة.

ويستهدف البرنامج الجديد كل الأفراد والمؤسسات التي تتقاسم مع المنظمة الدولية للنزاهة الرؤى المتعلقة بحوكمة الرياضة العالمية بأعلى مقاييس النزاهة حيث ستقوم المنظمة الدولية المستقلة والممولة ذاتياً من خلال جوائز النزاهة في الرياضة بتكريم أولئك الذين حققوا إنجازات استثنائية في مجال الحوكمة والنزاهة في الرياضة.

ومن شأن مبادرة “جوائز سيغا للنزاهة في الرياضة” أن ترفع وتيرة الوعي بالمعايير القياسية وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة الرشيدة في الرياضة والنزاهة المالية ونزاهة المراهنات الرياضية القانونية وتطوير الشباب وحماية الأطفال والقصر في مجال الرياضة بما يتماشى مع المحاور الأساسية والجوهرية لمنظمة سيغا.

خطوة نحو مكافحة الفساد

من جانبه قال محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة إن إطلاق “جوائز سيغا للنزاهة في الرياضة” تعد خطوة نحو التكامل في بناء هيكل للنزاهة في الرياضة العالمية لتعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة من خلال وضع معايير سيغا القياسية وإطلاق أول تصنيف عالمي لقطاع الرياضة وصولا لبرنامج جوائز سيغا للنزاهة في الرياضة وهي المبادرة التي من شأنها أن تلقي الضوء على المتميزين في هذا المجال سواء من الأفراد أو المؤسسات التي تتبنى معايير سيغا القياسية.

وأشار بن حنزاب إلى أن سيغا وصلت إلى مرحلة متقدمة في جهود وضع إطار دولي متكامل للنزاهة في الرياضة مشددا على أن حماية النزاهة في الرياضة هي أولى خطوت مكافحة الفساد ولهذا كله فإن جوائز سيغا تعد مبادرة متقدمة ومكملة لخطط المنظمة الدولية في الطريق لبناء الإطار الكامل للنزاهة في الرياضة العالمية.

حفل الجوائز

وسيتعين على المرشحين المؤهلين لنيل الجائزة الوفاء بمعايير ثابتة وإظهار تأثيرهم وأعمالهم ومبادراتهم في مجال النزاهة في الرياضة. وستجري عملية مراجعة وتقييم طلبات المرشحين من قبل هيئة تحكيم مستقلة تتألف من شخصيات مهنية متنوعة سيتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة سيغا وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أسبوع النزاهة في الرياضة.

وسيقام حفل جوائز سيغا للنزاهة في الرياضة في لشبونة بالبرتغال يوم 30 كانون الثاني/يناير 2021 عشية الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) كأول منظمة دولية مستقلة وممولة ذاتياً تعني بالنزاهة في الرياضة.

