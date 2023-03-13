المقاتل غير المهزوم أكبر عبدولاييف يتطلع للفوز في نزاله الأول في بطولة "ون"

عبدولاييف، الذي انضم إلى بطولة "ون" في كانون الأول/ديسمبر 2022، سيواجه المقاتل الكوري الجنوبي أو هو تايك في نزال يُخاض بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة في ملعب سنغافورة الداخلي.

ويدخل عبدولاييف، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى النزال المرتقب برصيد ثماني انتصارات نظيفة في الفنون القتالية المختلطة، سبعة منها أتت عن طريق الضربة القاضية.

مهمة عبدولاييف لن تكون سهلة، إذ يتمتع المقاتل الكوري الجنوبي بمهارات قتالية عالية لا سيما في القتال الأرضي. وقد حقق أو هو تايك تسعة انتصارات من 12 نزال ويمتلك سجلاً قتالياً جيداً (9-2-1)، وقد جاء 59% من انتصاراته عن طريق الإخضاع.

ويأمل عبدولاييف بأن يستخدم مهاراته في القتال وقوفاً واللكمات القوية التي يسددها بقبضتيه الحديديتين ليفوز على نظيره الكوري الجنوبي.

وقال عبدولاييف: "أمتلك أسلوباً أفضل في توجيه اللكمات. في السيناريو المثالي، أريد أن أنهي القتال في الجولة الأولى من مسافة قريبة بلكمة علوية".

قاتل عبدولاييف، الذي بدأ مسيرته في عام 2020، تحت راية منظمات مختلفة في قيرغيزستان وروسيا. وإلى جانب سجلّه اللامع في الفنون القتالية المختلطة، فإنّ المقاتل القيرغيزي محترف في الكيك بوكسينغ.

ويشهد عرض ONE Fight Night 8 نزالات نارية. في الحدث الرئيسي، يواجه بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئتي الخفيف الثقيل والثقيل المؤقت أناتولي ماليخين بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة للوزن الثقيل أرجان بولار في نزال توحيد بطولة العالم في الفنون القتالية للوزن الثقيل.

كما يشهد العرض نزالاً على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة حيث يأمل بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة رودتانغ جيتموانيون، وهو صاحب السجلّ النظيف في المواي تاي والكيك بوكسينغ، بأن يضيف حزاماً آخراً لرصيده عندما يواجه بطل العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة سوبرلك كياتمو.

وينتظر جمهور الفنون القتالية مواجهة لتوحيد بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة للسيدات بين الأميركية جانيت تود والبرازيلية أليشا هيلين رودريغيز.