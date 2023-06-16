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المقاتل الإيراني غير المهزوم فاريار أمينيبور يتطلع لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة "ون"

يستعد المقاتل الإيراني فاريار أمينيبور لنزاله الثالث في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، بطولة "ون". بعدما حقق فوزين متتاليين في أول نزالين خاضهما في المنظمة، يأمل أمينيبور بأن ينتصر مجدداً خلال عرض ONE Friday Fights 22 يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو في ملعب "لومبيني" للملاكمة في بانكوك، تايلاند

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في نزاله الأخير، حقق أمينيبور انتصاراً مثيراً للإعجاب بإجماع الحكّام على نظيره التايلاندي فيراري فيرتكس أمام جمهور الأخير، صاحب الـ132 فوزاً في مسيرته الاحترافية، والذي بدا غير قادر على مجاراة هجمات الإيراني المتتالية. 

الانتصار هو الأكبر في مسيرة أمينيبور غير المهزوم الذي رفع رصيده  المثالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 13-0. الإيراني، البالغ من العمر 23 عاماً، يرغب في تحسين سجلّه وإثبات قيمته مجدداً يوم الجمعة المقبل. 

لكن المواجهة المقبلة لن تكون سهلة. المقاتل الإيراني سيواجه النجم التايلاندي الصاعد رامبوليك شور أجالابون في نزال مواي تاي عن فئة وزن الديك. رامبوليك، البالغ من العمر 20 عاماً، أظهر مهاراته الهجومية العالية في نزالين خاضهما في بطولة "ون" وفاز بهما بالضربة القاضية. 

في نزاله الأول في آذار/مارس، فاز رامبوليك على مواطنه ثيراديت شور هاباياك، قبل أن يحقق انتصاره الثاني على الصيني زهانغ شينغلونغ في نيسان/أبريل. لذلك، على أمينيبور أن يظهر أفضل مهاراته الدفاعية والهجومية ليحقق فوزه الثالث، وهو سيدخل مدفوعاً بثقة عالية وسجلّ خالٍ من الهزائم.  

عرض ONE Friday Fights 22 سيُبثّ عبر "بي إن سبورت" بدايةً من الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو. الحدث الرئيسي سيشهد المواجهة المرتقبة لتوحيد بطولة العالم للوزن الثقيل في الفنون القتالية المختلطة بين الهندي أرجان بولار وأناتولي ماليخين. 

يُذكر أنّ ONE Friday Fights هي سلسلة عروض تقيمها بطولة "ون" كل يوم جمعة مباشرةً من ملعب "لومبيني" الشهير للملاكمة في بانكوك، تايلاند منذ كانون الثاني/يناير من العام الجاري. 

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