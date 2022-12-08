المعركة الثالثة بين جونسون ومورايس تتصدر أوّل حدث لبطولة ONE في الولايات المتحدة الأمريكية



الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 10، سيشهد مواجهة متجددة بين أسطورة الفنون القتالية المختلطة ديمتريوس جونسون والبرازيلي أدريانو مورايس على لقب بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة.

سيدافع بطل العالم الحالي في وزن الذبابة جونسون، المُلقّب بـ "مايتي ماوس"، عن حزامه الذهبي ضد حامل اللقب السابق "ميكينهو" مورايس. النزال الثالث بينهما سيُبث مباشرة بدايةً من الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت 6 أيار/مايو على "بي إن سبورت".

التقى هذان النجمان في البداية في "ون" خلال عرض TNT I في نيسان/أبريل عام 2021، حيث تحدى جونسون منافسه مورايس على لقب "ون" العالمي لوزن الذبابة.

في مواجهة الحدث الرئيسي، صدم مورايس المشجعين في جميع أنحاء العالم عندما أطاح بملك الفنون القتالية المختلطة في الجولة الثانية بضربه بركبة طائرة على رأسه.

كانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي يتعرض فيها "مايتي ماوس"، الذي يُعتبر أبرز مقاتل في فئته على الإطلاق، لضربة قاضية في مسيرته الاحترافية المستمرة منذ 15 عاماً.

حدث العكس تماماً عندما التقى هذان الخصمان في مباراة العودة في "ون" خلال عرض ONE Fight Night 1 في آب/ أغسطس الماضي.

بعد ثلاث جولات ونصف من الآداء العالي والمكثف، فاجأ جونسون خصمه البرازيلي المذهول بلكمة جانبية ثم تبعها بركبة قوية طائرة أسقطته أرضاً في وقت متأخر من الجولة الرابعة.

بهذا الانتصار، حصل الأمريكي على اللقب العالمي لوزن الذبابة وأصبح بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة للمرة الـ 13. علاوة على ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يسقط فيها مورايس بالضربة القاضية في مسيرته الاحترافية الممتدة منذ 11 عاما.

بتعادلهما في المواجهتين السابقتين 1-1، سيكتب هذان الرجلان الفصل الثالث من تنافسهما التاريخي في مركز 1stBank في برومفيلد، كولورادو لتحديد هوية المقاتل الأفضل في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة في العالم.

عرض ONE Fight Night 10 المنتظر سيكون العاشر الذي يُبثّ على منصة "أمازون برايم فيديو"، منذ توقيع "ون" و"أمازون" اتفاقية متعددة السنوات لتغطية عروض الفنون القتالية في الولايات المتحدة وكندا في نيسان/ أبريل.

تُعد "ون" أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم وضمن أكثر خمس منظمات رياضية مشاهدةً في العالم، حسب شركة "نيلسن" العالمية للإحصائيات، إذ تخطى عدد مشاهداتها على الوسائل الرقمية الـ13.8 مليار مشاهدة في العام 2021.

ويتنافس مقاتلون عالميون يمثلون أكثر من 80 دولة في بطولة "ون" ضمن تخصصات الفنون القتالية المختلفة، مثل الكيك بوكسينغ والمواي تاي (الملاكمة التايلاندية) ومصارعة الإخضاع والفنون القتالية المختلطة.