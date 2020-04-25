المزيد من الترفيه لرمضان استثنائي على قنوات beIN

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جهاز استقبال PVR Plus مجاني وتوصيل منزلي مجاني

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قناة beIN CINEMA HD: السينما في منزلك

شاهد آخر أفلام السينما أثناء عرضها في دور السينما أو حتى قبل ذلك ومن راحة منزلك مقابل 10 دولار فقط. حوّل منزلك إلى سينما وشاهد أقوى وأحدث الأفلام على قناتنا الجديدة beIN CINEMA HD (قناة رقم 410).

آخر الأفلام السينما الآن على beIN

شاهد آخر أفلام السينما الآن في منزلك مقابل 10 دولار فقط. حوّل منزلك إلى سينما وشاهد أحدث الأفلام في مجلد السينما الجديد على خدمة beIN ON DEMAND.

قناة beIN BOX OFFICE HD2: استعد للمزيد من الأفلام!

شاهد المزيد من أقوى الأفلام على قناتنا الجديدة beIN BOX OFFICE HD2. الآن مع beIN BOX OFFICE HD1 (قناة رقم 411) وقناة beIN BOX OFFICE HD2 (قناة رقم 412)، لديكم العديد من الخيارات لمشاهدة أقوى الأفلام!

ترقية إلى باقة PREMIUM

ستتم ترقية جميع الاشتراكات في باقة SPORTS إلى باقة PREMIUM لضمان وصول المشتركين إلى محتوى beIN الترفيهي لغاية 30 يونيو 2020 والاستمتاع بمحتوى آمن للعائلة من الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال وغيرها. بالإضافة الى ذلك يمكن مشاهدة أكثر من ألفين فيلم ومسلسل على خدمة beIN ON DEMAND.

رصيد إضافي بقيمة 50 دولار أمريكي لمشتركي باقاتي PREMIUM و ELITE

نقدم رصيداً إضافياً لمرة واحدة بقيمة 50 دولاراً للاستخدام على beIN ON DEMAND بحلول 30 يونيو 2020 ومشاهدة أحدث أفلام هوليوود. يمكنك استخدام هذا الرصيد لمشاهدة الأفلام من STORE على beIN ON DEMAND أو على BOX OFFICE HD1 (رقم 411). استمتع بالمشاهدة!

شهران مجاناً على beIN CONNECT

هل تود بعض الخصوصية بينما الجميع في المنزل؟ شاهد أفضل ما يعرض على beIN على أجهزتك المختلفة. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين عند الاشتراك بخدمة .beIN CONNECT اضغط هنا

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