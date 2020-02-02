المركز الدولي للأمن الرياضي يواصل إنجازاته

وأعلن المركز الدولي للأمن الرياضي اليوم الأحد عن موعد بدء فعاليات البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وغرّد المركز الدولي للأمن الرياضي في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: بالشراكة بين الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي تبدأ فعاليات "البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الإثنين 3 فبراير 2020 من الساعة 10 إلى 11 صباحاً.

بالشراكة بين الامم المتحدة والمركز الدولي للامن الرياضي

تبدى فعاليات "البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، يوم الاثنين 3 فبراير 2020 من الساعة 10 إلى 11 صباحًا

يمكنكم متابعة الحدث مباشر👇🏻 https://t.co/XEK6IdyjmV — THE ICSS (@icssArabic) February 2, 2020

ونال المركز الدولي للأمن الرياضي الكثير من الإشادة في السنوات الفائتة نظراً لأدواره الكبيرة في تحسين الرياضة حول العالم.