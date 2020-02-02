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المركز الدولي للأمن الرياضي يواصل إنجازاته

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واصل المركز الدولي للأمن الرياضي إنجازاته في سبيل تعزيز نفسه كمحطة عالمية لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة في الرياضة، النزاهة الرياضية، محاربة الفساد في الرياضة وتعزيز الشفافية.

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وأعلن المركز الدولي للأمن الرياضي اليوم الأحد عن موعد بدء فعاليات البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وغرّد المركز الدولي للأمن الرياضي في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: بالشراكة بين الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي تبدأ فعاليات "البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الإثنين 3 فبراير 2020 من الساعة 10 إلى 11 صباحاً.

ونال المركز الدولي للأمن الرياضي الكثير من الإشادة في السنوات الفائتة نظراً لأدواره الكبيرة في تحسين الرياضة حول العالم.

المركز الدولي للأمن الرياضي
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