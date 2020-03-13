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اللجنة الأولمبية القطرية تعلن عن الأحداث التي ألغت استضافتها أو تمّ تأجلها

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أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الجمعة عن الأحداث الرياضية التي ألغيت أو تم تأجيل استضافتها بشكل رسمي.

beIN SPORTS

وجاء في حساب اللجنة الأولمبية القطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت: " تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قمنا بإلغاء وتأجيل استضافة بعض الأحداث الرياضية الدولية وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والدولية".

ومن بين الأحداث التي ألغت اللجنة الأولمبية القطرية استضافتها بطولة آسيا للركبي 7 رجال وسيدات – الدوحة 2020 وبطولة قطر الأولى للاتحاد الدولي للتنس - رجال.

أما من ناحية الأحداث التي تمّ تأجيل استضافتها تأتي بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات في نسختها الثالثة عشرة وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش – 2 وكذلك بطولة قطر الدولية الثانية للشباب – للتنس.
 

 

اللجنة الأولمبية القطرية
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