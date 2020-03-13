اللجنة الأولمبية القطرية تعلن عن الأحداث التي ألغت استضافتها أو تمّ تأجلها

وجاء في حساب اللجنة الأولمبية القطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت: " تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قمنا بإلغاء وتأجيل استضافة بعض الأحداث الرياضية الدولية وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والدولية".

ومن بين الأحداث التي ألغت اللجنة الأولمبية القطرية استضافتها بطولة آسيا للركبي 7 رجال وسيدات – الدوحة 2020 وبطولة قطر الأولى للاتحاد الدولي للتنس - رجال.

أما من ناحية الأحداث التي تمّ تأجيل استضافتها تأتي بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات في نسختها الثالثة عشرة وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش – 2 وكذلك بطولة قطر الدولية الثانية للشباب – للتنس.

