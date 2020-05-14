اللجنة الأولمبية الدولية تنشئ صندوقا لمعالجة الصعوبات المالية الناجمة عن كورونا



ولفت الألماني توماس باخ رئيس اللجنة إلى أنها أصدرت "حافظة مالية تصل إلى 800 مليون دولار لمعالجة العواقب المالية لأزمة كوفيد-19".

وتنقسم الحافظة إلى جزءين: 650 مليون دولار والتي "تشير إلى تكلفة تنظيم" الألعاب الأولمبية المؤجلة. و150 مليون دولار كحزمة مساعدات للحركة الأولمبية، ولا سيما الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية.

وأوضح باخ أن الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 ألف شخص في جميع انحاء العالم كان له " تأثير مالي شديد للغاية ... على الألعاب الأولمبية والحركة الأولمبية بأكملها واللجنة الأولمبية الدولية".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية التي تملك احتياطيا بقيمة مليار دولار تقريبا اتخذت في آذار/مارس الماضي قراراً تاريخياً بتأجيل الأولمبياد الذي كان من المقرر انطلاقه في 24 تموز/يوليو المقبل ويستمر حتى 9 اب/اغسطس، الى الفترة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس 2021.

ووفقا لآخر ميزانية، كان من المقرر أن تبلغ تكلفة الأولمبياد 12,6 مليار دولار، على أن تتقاسمها اللجنة المنظمة وحكومة اليابان ومدينة طوكيو.

وكان باخ حذر الشهر الماضي من أن التأجيل سيكلف اللجنة الأولمبية الدولية "مئات ملايين الدولارات" مضيفا أن اللجنة "ستستمر في تحمل نصيبها من العبء العملي وتكاليف الألعاب المؤجلة، بحسب شروط العقد الحالي لعام 2020 والذي أبرمناه مع شركائنا وأصدقائنا اليابانيين"، إلا أنها ستضطر على الارجح إلى إجراء تخفيضات.