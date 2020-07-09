الصين تتجنب استضافة أحداث رياضية دولية في 2020



وكانت هيئة الرياضة في شنغهاي قد أعلنت أخيراً عن تلقيها عروضاً لاستضافة سباقين في بطولة الفئة الأولى هذه السنة، فيما من المقرر إقامة عدة دورات في الكرة الصفراء في البلاد.

وبرغم تضاؤل عدد المصابين بشكل ملحوظ، في بلاد كانت بؤرة للفيروس الذي انتشر لاحقاً في مختلف أنحاء العالم، يبدو أن الصين استبعدت تنظيم العديد من الأحداث الرياضية.



وأشارت الهيئة العامة للرياضة في بيان إلى أنه، باستثناء الأحداث التجريبية لأولمبياد بكين 2002 الشتوي: "وأحداث هامة أخرى، من حيث المبدأ، لن تقام أية أحداث رياضية أخرى هذا العام".



ولم تحدد الهيئة العليا للرياضة المنافسات التي سيتم استبعادها، لكن وكالة شينخوا الرسمية للأنباء قالت إنّ: "العديد من الأحداث الرياضية الدولية ستتأثر".



وتأثرت الروزنامة العالمية للرياضة بشكل كبير في 2020 بسبب "كوفيد-19"، فتأجلت الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا لكرة القدم الى صيف 2021.