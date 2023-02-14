الصراع يتجدّد بين لينيكر وأندرادي على اللقب العالمي الشاغر لوزن الديك

هذا الصدام الملحمي الذي طال انتظاره من جماهير فنون القتال عبر العالم، سيقام يوم الجمعة 24 شباط/ فبراير ضمن الحدث الرئيسي لـ ONE Fight Night 7 على حلبة ملعب لومبيني الشهير للملاكمة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

اصطدم لينيكر وأندرادي لأول مرة في ONE Fight Night 3في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، لكن إلغاء النزال لم تكن نتيجة مرضية لكلا الطرفين.

أندرادي يتوقّع فوزه بمعركة لومبيني

قبل بداية المعركة الأولى وبعدها، تستمر حرب التصريحات بين البرازيليين حول أحقية أحدهما بالتربع على عرش قسم وزن الديك المتّخم بالنجوم.

لينيكر البالغ من العمر 32 عاما، يرى نفسه قادرا على المراهنة على الحزام الذهبي الذي جُرّد منه لفشله في زيادة الوزن، في حين يجزم أندرادي أنه الأحق والأقوى حاليا للفوز بالميدالية الذهبية.

أندرادي أو "الفتى العجيب" يعتقد أنه كان المقاتل المتفوّق بشكل واضح في الصراع الأوّل، ويتوقع أن تسير الأمور في مصلحته في معركة لومبيني.

وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاما: "أعرف كيف يقاتل، ويعرف كيف أقاتل، وهذا لن يتغيّر في مباراة العودة. لذا، أنا متأكّد من أنّني سأتفوّق عليه مرة أخرى".

تصريحات أنداردي الواثقة تنم عن ادارك تام بمؤهلاته الجسدية العالية، وقدراته الذهنيّة التي جعلته وفق رأيه الأفضل في المعركة الأولى، وربما ستسهم تلك الميزات في منحه الفوز في لقاء العودة.

وأوضح أندرادي برصيد 8-2 في فنون القتال المختلطة: "يعلم أنّني أفضل منه. فرصته الوحيدة في الفوز بهذه المعركة هي إذا حدث أمر غير عادي. لكنّنا نعلم أنّني أفضل مقاتل، وأنّ هذه هي لحظتي، وأنّني سأكون البطل".

ووفقاً لـ "وندر بوي"، فانه سيحتاج إلى أقل من 10 دقائق لإنهاء القتال ومغادرة بانكوك، تايلاند، كبطل العالم بلا منازع في وزن الديك.

جون لينيكر مستعدّ لمحو ذكرى مواجهته الأولى

هدف لينيكر ملك قسم وزن الديك السابق في نزال العودة المنتظر هو استعادة الحزام الذهبي ومحو ذكرى معركته الأولى مع أندرادي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2022.

المعركة كانت ملتهبة للغاية قبل توقّفها، حيث تعرّض فيها لينيكر للكثير من الأضرار خاصة على مستوى الوجه وكذلك الضربة غير المقصودة تحت الحزام، والتي أدّت إلى إلغاء المنافسة.

خلال تصريحات إعلامية، لام "هاندس أو ستون" نفسه بعض الشيء محمّلا عقليته العدوانية السبب الرئيسي وراء تعرضه لمشاكل في المعركة الأولى، وأوضح: "شاهدت مرة أخرى معركتي ضدّه. الحقيقة هي أنّني سمحت له بتسديد الكثير من الضربات.لم أكن أشعر بلكماته كثيرا، لذلك حصلت في النهاية على وجه بكدمات جميلة".

انطلاقا من عِبر ودروس المواجهة الأولى مع أندرادي، سيسعى لينيكر لتغيير استراتجيته القتالية واستغلال بعض الثغرات في طريقة لعب خصمه.

ويخطّط البطل السابق، ليكون أكثر يقظة دفاعياً في مباراة العودة، ويستغل بعض نقاط الضعف لأندرادي. وأوضح : "لاحظت بعض الثغرات في طريقة لعب أندرادي. أعتقد أن رصد حركته وهجماته جيدا سيجنّبني تلقي العديد من الضربات كما حصل في المعركة الأخيرة".

إن عزم ممثل فريق "أمريكان توب تيم" على تغيير جزئي في أسلوبه القتالي في المعركة المقبلة، لا يعني إطلاقا تخلّيه عن عدوانيته ولكماته الارتجاجية القوية التي أكسبته سمعة جيدة كواحد من أكثر نجوم الفنون القتالية المختلطة شراسة في العالم.

ويقول: "أرى أنني أفرض لعبتي، وأتقدّم طوال الوقت، دون توقّف. وهذا ما سيحدث. أنا أتدرّب على هذا. شيء واحد لا أفعله أبدا في القتال هو التراجع. سأضغط طوال الوقت، وسأفعل ما عليّ القيام به بشكل أفضل، وهو القتال".

المقاتل المخضرم بسجله المثالي 35-9، يأمل في المعركة -التي يتوقع أن تكون أكثر ضراوة من الأولى- في القضاء على خصمه الشاب الواثق من نفسه ووضع حدّ لكل من شكّك في أنه ليس أفضل مقاتل لوزن الديك على هذا الكوكب.

