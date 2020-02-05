الشقب يستضيف اثنتين من بطولات الفروسية الدولية رفيعة المستوى

ستقام البطولة الأولى "بطولة الشقب الدولية للفروسية - برعاية لونجين " خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة المرموقة التي ينظمها ويستضيفها الشقب للمرة السابعة على التوالي منذ عام 2013، أصبحت واحدة من أهم البطولات على الرزنامة العالمية للفروسية.

بطولة الشقب الدولية للفروسية هو الاسم الذي كان قد أطلقه الاتحاد الدولي للفروسية على هذه البطولة، التي طالما كانت واحدة من أبرز البطولات الدولية للفروسية، وتقام فيها ثلاث منافسات أو أكثر من منافسات الفروسية. وتعد منذ انطلاقتها واحدة من خمس بطولات سنوية دولية للفروسية، كما أنها حدث فريد من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا. تستضيف البطولة على مدار ثلاثة أيام أفضل الفرسان العالميين والمحليين للمشاركة في منافسات قفز الحواجز، والترويض، والترويض لذوي الاحتياجات الخاصة. ستكون البطولة مقدمة من لونجين، على مدى السنوات الثلاث القادمة، أما إكسون موبيل فسيكون كما عوّدنا أحد الشركاء الرسميين، بينما سيكون المركز الطبي البيطري للخيل -عضو في مؤسسة قطر- هو الشريك الرسمي للخدمات البيطرية للبطولة.

تلي هذه البطولة مباشرة بطولة أخرى دولية من فئة الخمس نجوم، وهي "جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز"، وهي سلسلة منافسات دولية تنظّم في 18 مدينة حول العالم، في ثلاث قارات مختلفة، ومن المقرر أن تنطلق منافسات هذه الجولات في الفترة من 5 إلى 7 مارس، في ميدان لونجين في الشقب.

سيقيم الشقب على هامش هاتين البطولتين مجموعة من الأنشطة العائلية الترفيهية المسلية، لضمان قضاء أمتع الأوقات لكافة الزوّار أثناء حضور المنافسات.

يساهم الشقب من خلال استضافته لهاتين البطولتين الدوليتين المرموقتين في تعزيز وترسيخ مكانة دولة قطر على الساحة العالمية في مجال الفروسية، كما يسعى إلى الترويج لدولة قطر باعتبارها وجهة رياضية دولية رائدة من ناحية، وإلى إبراز الشقب عبر مرافقه الحديثة المتطورة من ناحية أخرى.

في هذا الصدد، صرّح السيد/ خليفة العطية، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشقب الدولية للفروسية –برعاية لونجين، والمدير التنفيذي للشقب، قائلا: "يزخر العالم العربي بموروث غني وعريق في مجال الفروسية، ومن خلال بطولات كهذه فإن الشقب يساهم بشكل فعال في المحافظة على هذا الموروث، وفي الترويج لدولة قطر كوجهة عالمية رائدة بامتياز. يفخر الشقب بأن تكون بطولة الشقب الدولية للفروسية حدثا بارزا ينتظره المجتمع المحلي، إذ أن المنطقة الترفيهية التي تقام خلال البطولة تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور، وفي هذه السنة سيكون لكل فرد نصيب من المرح والأنشطة الترفيهية. الدعوة موجهة للجمهور في قطر لحضور بطولة الشقب الدولية للفروسية 2020، وأيضا لمتابعة وحضور جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز 2020، وكلي ثقة بأن الأجواء المتميزة التي سيعيشونها ستظل عالقة في أذهانهم".

تتوفر تذاكر البطولتين بما في ذلك باقات كبار الشخصيات الحصرية على الموقع الرسمي للشقب (www.alshaqab.com).

الشقب وجهة رياضية من الطراز العالمي

كانت رؤية الشقب -منذ تأسيسه عام 1992- مرتكزة على المحافظة على الموروث العربي العريق للخيل في قطر، وأن يكون وجهة عالمية رائدة لمحترفي الفروسية، بالإضافة إلى سعيه لتوفير تجربة تفاعلية فريدة مع المجتمع. يحرص الشقب دوما على المحافظة على سلالة الخيل العربية الأصيلة وتنميتها، كما يسعى إلى تشجيع المجتمع ليصبح جزءا من هذه الرياضة النبيلة المتوارثة بكل حب واعتزاز عبر الأجيال.

صُممت مرافق الشقب على شكل حدوة الخيل، وتبلغ مساحة هذه المرافق حوالي 980 ألف متر مربع، وتضم ميدانا داخليا وآخر خارجي بمواصفات عالمية، مع طاقة استيعابية تصل لأكثر من 5000 متفرج، ويساهم الشقب بذلك في ترسيخ موقع دولة قطر كوجهة رياضية عالمية مرموقة، وتأكيد قدرتها الكبيرة على استضافة أضخم المنافسات الرياضية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

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