السورينامي ريجيان إيرسيل على موعد مع إنجاز نادر في بطولة "ون"

ويقاتل إيرسيل، 29 عاماً، النجم التايلاندي الصاعد سينساموت كلينمي لنيل أول لقب عالمي للمواي تاي-الوزن الخفيف في بطولة "ون".

النجم السورينامي الفائز ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ خمس مرات، يتطلع يوم السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول إلى انتصار جديد في سلسلة خالية من الهزائم دامت ست سنوات، ويكرّسه أكثر كواحد من أفضل المقاتلين في فئته.

إنجاز غير مسبوق في بطولة "ون"

يدخل إيرسيل نزالاً استثنائياً بكل المقاييس، قد يجعل منه بطلاً مزدوجاً في رياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي وهو إنجاز نادر الحدوث في عالم الفنون القتالية.

المقاتل المُلقّب بـ"الخالد"، والذي يملك سجلا مميزا من الانتصارات المتتالية (19 انتصارا) منها 7 في "ون"، لم يخف رغبته في اصطياد الفرصة المتاحة أمامه، مؤكداً أنّ التتويج باللقبين العالمين، لن يكون مجرد إنجاز فردي، بل سيكون أيضا لحظة ملحمية فارقة للشعب السورينامي.

وقال إيرسيل: "في حال حققت اللقب العالمي للمواي تاي، فسيكون إنجازا تاريخيا لي ولبلدي سورينام، وللشعب، ولفريقي". وتابع: "أنا لم أهزم منذ ست سنوات، ولا يوجد الكثير من المقاتلين الذين حققوا ذلك، أنا لا أشعر بالضغط.. أفكر في ضرب الرجل الذي أمامي والفوز بالنزال".

من سيحترق بنار المواجهة في النهاية؟

من المؤكد أن ريجيان سيواجه اختبارا قاسيا في ONE Fight Night 3، أمام سينساموت كلينمي، أحد أفضل المقاتلين في تايلاند، والذي يعد نجما بارزا في "ون" هذا العام، سيما بعدما تفوق في مارس/آذار بالضربة القاضية على الأسطوري هولزكن وبعد أربعة أشهر كرّر الأمر على المثير ليام نولان، وتغلب عليه بالقاضية.

وأشاد السورينامي بمنافسه سينساموت قائلا: "كما تعلمون، هو من تايلاند، وهناك يتقنون جيدا فنون المواي تاي... صحيح أنا لست تايلانديا لكن سنرى من هو الأفضل داخل الحلبة".

لم برغب ملك الكيك بوكسينغ في الوزن الخفيف مثلما يوصف، في تشتيت ذهنه بالحديث عن نقاط قوة خصمه، بل صب تركيزه على الهدف المنشود وهو الفوز بالنزال وزيادة ترسيخ اسمه في سجلات أبطال الفنون القتالية.

وقال في هذا الخصوص: "خوض معارك جيدة، وتحقيق انتصارات باهرة ضد أفضل المقاتلين، هي الطريقة الوحيدة لمواصلة بناء إرثي وصناعة التاريخ"، "سينساموت يريد تدمير كل ما بنيته. لن أسمح له بحدوث ذلك".

وحول خطته القتالية من أجل الفوز والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، إرتأى إيرسيل عدم الإفصاح عنها مكتفيا ببعض التوقعات العامة لكيفية سير هذه المواجهة النارية المرتقبة، وقال: "سأواجه النار بالنار خلال النزال وسنرى من منا سيحترق في النهاية".

- بطاقة ريجيان إيرسيل

• العمر: 29 عاماً

• الطول: 189 سنتيمتراً

• الوزن: 76.7 كلغ

• الانتصارات: 58

• الهزائم: 4

• الجنسية: سورينامي

- بطاقة سينساموت كلينمي

• العمر: 19 عاماً

• الطول: 182 سنتيمتراً

• الوزن: 76.9 كلغ

• الانتصارات: 80

• الهزائم: 16

• التعادلات: 3