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السماح للاعبي روسيا بالمشاركة في بطولات التايكوندو العالمية

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قرّر الاتحاد الدولي للتايكوندو الثلاثاء السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد في بطولاته العالمية، بدءاً من نسخة باكو في أيار/مايو المقبل، بناء على توصيات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.

Reuters

وذكر الاتحاد في بيان بعد التئام جمعيته العمومية غير العادية بـ"مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين، حتى يتمكنوا من المشاركة في بطولات التايكوندو".

وبعد "المداولات"، قرّر السماح للرياضيين والمدربين من روسيا وبيلاروس المشاركة "بصفة فردية" في بطولة العالم للتايكوندو، بدءاً من نسخة باكو 2023 في نهاية أيار/مايو".

وكان الاتحاد الدولي للمبارزة أعلن مطلع آذار/مارس إعادة دمج المبارزين الروس، في سابقة ضمن الرياضة الدولية منذ أكثر من عام، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوصت الأولمبية الدولية قبل أسبوع بعودة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد وبصفة فردية، دون تأكيد مشاركتهم في أولمبياد باريس الصيفي 2024.
 
 

التايكوندو
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