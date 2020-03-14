وأوردت الوزارة في بيان "امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية".

وتابع "بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تعلن تعليق النشاط الرياضي في السعودية، بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر".

وقال وزير الرياضة السعودي عبر "تويتر"، "جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها القيادة السعودية أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وتابع "تزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع".

وسبق للسعودية ان أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تعليق الحضور الجماهيري في المناسبات الرياضية بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر على مختلف الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وأتى التعليق الكامل للنشاطات بعد ساعات من إعلان المملكة تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين اعتبارا من الأحد.

وسجلت السعودية 86 إصابة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.