السعودية تعلق الحضور الجماهيري في الأحداث الرياضية بسبب فيروس كورونا

قررت وزارة الرياضة السعودية الجمعة تعليق الحضور الجماهيري في جميع الأحداث الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وذلك تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة الى أنها "نتابع باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين".

وانضمت السعودية الى العديد من دول المنطقة والعالم في اقامة الأحداث الرياضية خلف أبواب موصدة، إرجائها أو حتى إلغائها بسبب فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن حياة قرابة 3500 شخص، فيما وصل الى عدد الإصابات الى حوالي 100 ألف شخص.

وأفادت وزارة الرياضة الى أنه "بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، (قررنا) تعليق الحضور الجماهيري".