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السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء اختيار السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي يقول القائمون عليها إنها ستضم مجمعاً للألعاب الشتوية.

Reuters

 


وأوضح المجلس في بيان عقب جمعيته العمومية التي عقدت في بنوم بنه الكمبودية "ستصبح صحاري وجبال السعودية قريباً ملعباً للرياضات الشتوية".

وجاء في البيان إنه تمت الموافقة "بالإجماع" على طلب السعودية، مع التشديد على أن نيوم ستكون أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا.

والمدينة التي أعلن عنها للمرة الأولى في 2017 مستوحاة من أجواء أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.

وستنظم الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة تسمى "تروجينا" في نيوم إذ "تتميز بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة"، بحسب موقع المشروع.

والشهر الماضي، أعلنت مصر أنها تدرس مع السعودية واليونان التقدّم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

المجلس الأولمبي الآسيوي مدينة نيوم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
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