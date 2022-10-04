السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

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The deserts & mountains of #SaudiArabia will soon be a playground for Winter sports!#NEOMTrojena city has been unanimously chosen to host the 2029 #AsianWinterGames by delegates at the #41stGeneralAssembly. #Announcement @saudiolympic @NEOMTROJENA pic.twitter.com/sH154g2LUI — Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2022



وأوضح المجلس في بيان عقب جمعيته العمومية التي عقدت في بنوم بنه الكمبودية "ستصبح صحاري وجبال السعودية قريباً ملعباً للرياضات الشتوية".

وجاء في البيان إنه تمت الموافقة "بالإجماع" على طلب السعودية، مع التشديد على أن نيوم ستكون أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا.

والمدينة التي أعلن عنها للمرة الأولى في 2017 مستوحاة من أجواء أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.

وستنظم الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة تسمى "تروجينا" في نيوم إذ "تتميز بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة"، بحسب موقع المشروع.

والشهر الماضي، أعلنت مصر أنها تدرس مع السعودية واليونان التقدّم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.