الرئيس التنفيذي لبطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ يشيد بمستوى رودتانغ

وعبّر سيتيودتونغ عن انبهاره بأداء الفلبيني ستيفن لومان الذي حقق فوزاً مستحقاً على البرازيلي المخضرم بيبيانو فرنانديز في معركة الفنون القتالية المختلطة للوزن غير المقيّد.



وعن أداء لومان وفوزه بالنزال، قال سيتيودتونغ: "أمر لا يُصدق... حقاً أنا معجب بلومان... كان سيحصل على مكافأة مالية لو أنهى منافسه البرازيلي بيبيانو".



وتابع سيتيودتونغ: "ستيفن كان رائعاً وشرساً. إنه مهاجم جيد وبات حالياً أكثر شراسة. لقد ضغط كثيراً على خصمه. في الحقيقة، أن تسيطر على بطل في الجوجيستو فهذا أمر جنوني بالنسبة لي".



وكان لومان، المصنف خامساً ضمن فئة وزن الديك، قد فرض سيطرته على معركته مع بطل العالم السابق عن الفئة ذاتها، محققاً فوزاً ثميناً بإجماع الحكام.



سيتيودتونغ: كريستيان لي يستحق لقب البطل



ورداً على سؤال حول تتويج كريستيان لي بلقب عالمي ثانٍ في وزن الوسط، أجاب سيتيودتونغ: "يا لها من معركة لا تُصدق... كنت أشعر بأنّ كريستيان سيصمد أمام عباسوف، لأن مستواه في المصارعة يتطوّر".



وأردف التايلاندي: "لم أكن أتوقع بأن يبقى كريستاين ثابتاً أمام الخصم... اعتقدت أنّ الحكم سيُنهي النزال منذ الجولة الأولى وقد كان الأمر على وشك الحدوث".



وأكد سيتيودتونغ أنّ فوز المقاتل الأميركي-السنغافوري بلقب الوزن الوسط والتتويج في فئتين مختلفتين كان مستحقاً.



وعن سؤال حول المنافس المتوقع للبطل المزدوج، رد قائلاً: " سيكون الفائز من المواجهة المقررة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل بين الروسي مراد رامازنوف والكرواتي روبرتو سولديتش".



وتوقع معركة قوية بين رامازنوف، صاحب السجلّ الخالي من الهزائم (0-3)، ومنافسه سولديتش الذي يدخل إلى قفص "ون" للمرة الأولى، بإمكانات قتالية عالية وخبرة متنوّعة.



سيتيودتونغ يشيد بأداء رودتانغ



اعتبر سيتيودتونغ أن التايلاندي رودتانغ جيتموانيون، هو النجم الأوحد دون منازع في المواي تاي لوزن الذبابة وأفضل مقاتل في تاريخ هذه الرياضة على الإطلاق.



وأشاد سيتيودتونغ بأسلوب بطل العالم القتالي وشخصيته القوية داخل الحلبة وخارجها، قائلاً: "سيكون لهذا الرجل شأن كبير في السنتين المقبلتين... حقاً إنه يمتلك كل المقوّمات ليسطع نجمه أكثر حول العالم".



وكان رودتانغ، بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة، قد هزم بطل العالم في المواي تاي لوزن القشة يوسف العسيري بإجماع الحكام بعد خمسة جولات قتالية.