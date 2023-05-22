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الدراج البريطاني كافنديش يعلن اعتزاله في نهاية الموسم الحالي

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أعلن البريطاني مارك كافنديش أحد أفضل الدراجين في سباقات السرعة في جميع الأزمنة، بأنه سيعتزل في نهاية الموسم الحالي.

Reuters

وجاء إعلان كافنديش الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين الأحد، في مؤتمر صحافي الاثنين خلال يوم راحة في سباق طواف ايطاليا وقال "انه سباق جيرو الاخير لي وعام 2023 سيكون الأخير لي".

واضاف "لطالما كانت رياضة الدراجات حياتي على مدى 25 عاماً. لقد عشت حلماً حقيقياً. منحتني الدراجة الفرصة لكي أرى العالم والتعرّف على اشخاص مدهشين معظمهم افتخر باعتبارهم اصدقاء".

وتابع "أعشق هذه الرياضة أكثر مما تتصورون ولا أرى نفسي بعيداً عنها وهذا أمر أكيد".

ويخوض كافنديش غمار طواف إيطاليا في صفوف فريق استانا ويحتل حالياً المركز الثالث فيه.

وحقق كافنديش 161 انتصاراً خلال مسيرته بينها، 34 مرحلة في طواف فرنسا، 16 في الجيرو، و3 في طواف فويلتا.
 

دراجات هوائية كافانديش
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