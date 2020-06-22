الحياة تعود تدريجياً إلى الملاعب في اليابان

وقال رئيس رابطة دوري البيسبول اتسوشي سايتو الاثنين "يتعين علينا الأخذ في الاعتبار الوضع في الوقت الحالي (...) لكننا تلقينا الضوء الأخضر من الحكومة للسماح للمتفرجين بحضور مبارياتنا اعتبارا من العاشر من الشهر المقبل".

أما نظيره رئيس رابطة كرة القدم ميتسورو موراي فأكد أن عودة المتفرجين ستكون في التاريخ ذاته بالنسبة إلى أنصار اللعبة.

ولا يمكن على أي حال لأي ملعب استقبال أكثر من 5 آلاف متفرج أو شغل أكثر من 50 في المئة من سعتها في حال كانت أقل الأخيرة من 10 آلاف مقعد.

وسيُطلب من الجمهور ارتداء الكمامات وغسل أيديهم بشكل منتظم وتحاشي الصراخ.

وكانت منافسات دوري البيسبول، اللعبة الاكثر شعبية في اليابان، انطلقت الجمعة وراء أبواب موصدة بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

أما منافسات الكرة المستديرة فهي معلقة منذ نهاية شباط/فبراير الماضي لكنها ستعاود نشاطها في الرابع من تموز/يوليو وراء ابواب موصدة أقله في البداية.