الحكومة البريطانية تجيز استئناف المنافسات الرياضية



وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والاعلام، إن "الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية" للوقاية من احتمال التقاط عدوى "كوفيد-19".

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 حزيران/يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توفر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.

لكن الرياضة الأولى التي ستعود منافساتها ستكون الفروسية، مع إقامة سباق للخيول في نيوكاسل بشمال شرق إنكلترا في السادس من حزيران/يونيو.

ونشرت السلطات الحكومية البريطانية السبت التوجيهات العامة للمرحلة الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة، والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح بعودة التمارين والاحتكاك المباشر بين الرياضيين.

وتشمل التوجيهات الجديدة عدم السماح بحضور المتفرجين في المنشآت الرياضية، وعزل الأفراد الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي "متى كان ذلك ممكنا"، والحد من الاحتكاك المباشر خلال الاحتفالات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز عن "ترحيب" بالقرار الحكومي.

وأضاف "نخطط مبدئيا لاستئناف البريميرليغ في 17 حزيران/يونيو، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان سلامة كل المعنيين".

وفي حين أكد وجوب إجراء مباحثات إضافية مع الأندية واللاعبين والمدربين، أشار ماسترز إلى أنه "في حال سار كل شيء على ما يرام، سنكون مسرورين لاستئناف موسم 2019-2020 خلال أكثر بقليل من أسبوعين".

وسيلحق الدوري الإنكليزي ببطولات كبرى أخرى في أوروبا عاودت نشاطها بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن مع اعتماد تدابير صحية صارمة وإجراءات سلامة وقائية.

وستكون الليغا الإسبانية ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، وذلك في 11 حزيران/يونيو، بعدما سبقتها ألمانيا إلى ذلك اعتبارا من 16 أيار/مايو. كما تعتزم إيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعد مبدئي هو 20 حزيران/يونيو.

