الجمعة ظهراً رمازانوف ضد توبيف ومعارك حماسية أخرى في عرض ONE Friday Fights 8

يتضمّن العرض الثامن في سلسلة عروض ONE Friday Fights القتالية الأسبوعية 12 نزالاً في رياضتي المواي تاي (الملاكمة التايلاندية) والفنون القتالية المختلطة.

في الحدث الرئيسي، سيتواجه النجمان التايلانديان بيتسوكومفيت بوي بانغنا وبيتشموانغسري تديد في معركة صاخبة في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

الرجلان يتطلّعان لمواصلة الصعود في قسم مزدحم بالمواهب، خاصة بعد تحقيقهما لفوزين مثيرين في أول ظهور لهما في "ون" الشهر الماضي.

في معركة أخرى صاخبة في المواي تاي عن فئة وزن الديك، سيواجه بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ ألافيردي رمازانوف منافسه الأوزبكي البارز مولود توبييف.

يتطلع رامازانوف، الذي كان قد فشل في محاولته لانتزاع الحزام الذهبي من أسطورة القتال نونغو هاما، إلى التعافي بسرعة ضدّ توبييف.

كما يسعى المقاتلان الشابان إلياس غزالي ومحمد صادقي، البالغان من العمر 20 عاماً، لتأكيد قيمتهما بعد فوزيهما الأول في "ون" عندما يتواجهان في معركة الملاكمة التايلاندية لوزن الذبابة.

أما في الفنون القتالية المختلطة، سيعود الباكستاني فرقان شيما للقتال في بطولة "ون" عندما يواجه القرغيزي الروسي سلامات أوروزاكونوف في فئة وزن الوسط.

كان شيما تعرّض للهزيمة في معركته الأولى ضد الهندي راهول "ذا كيرالا كراشر" راجو في عرض Edge of Greatnessعام 2019.

بطاقة عرض ONE Friday Fights 8 كاملة:

• بيتسوكومفيت بوي بانغنا ضد بيتشموانغسري تديد (مواي تاي - وزن الذبابة)

• رامبونغ سور ثيرابات ضد بيتلامبون بومرونغسيت (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 58.05 كغ)

• خونسوكنوي بومديكسين ضد نومسورين شور كيتوينا (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 52.61 كغ)

• بانلويريت أور أتشاريا ضد نواتوراني جيتموانيون (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 51.25 كغ)

• بانكيك كياتونغيوت ضد جونيور فيرتكس (مواي تاي - وزن الذرة)

• مايسانغكوم سور يينغشارونكارنشانغ ضد جومهود شارونموانغ (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 52.61 كغ)

• ألافيردي رامازانوف ضد مولود توبييف (مواي تاي - وزن الديك)

• جيسون بونيت ضد فلاديمير كانونيكوف (فنون قتالية مختلطة - الوزن الخفيف)

• هو شاولونغ ضد سيد مهدي (كيك بوكسينغ - وزن غير مقيّد: 58.05 كغ)

• جومهود أوتو مواي تاي ضد دانييل غيلينبيرغ (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 52.53 كغ)

• فرقان شيما ضد سلامات أوروزاكونوف (فنون قتالية مختلطة - وزن الوسط)

• إلياس غزالي ضد محمد صادقي (مواي تاي - وزن الذبابة)