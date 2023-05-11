الجزائري نبيل عنان: عمره 19 عاماً وبطل العالم مرتين... يخوض نزاله الأول في بطولة "ون" غداً

و ONE Friday Fights هي سلسلة عروض قتالية تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي قتاله الأول المنتظر في أكبر منظمة قتالية في العالم، يواجه عنان، البالغ من العمر 19 عاماً، الفيتنامي لونغ ثانه بوك في نزال بقواعد الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) عن فئة وزن الذبابة، في الحدث الرئيسي المشترك لعرض الغد.

ورغم صغر سنه، فإنّ عنان يمتلك خبرةً كبيرة في المواي تاي، وسجلاً يبلغ 33-4-1 (33 فوز – 4 هزائم – 1 تعادل)، ويتدرّب في نادي "فينوم" (Venum) الشهير تحت إشراف المقاتل الجزائري مهدي زعتوت الذي اعتزل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بعد فوزه على الأمريكي آسا تن باو في عرض ONE Fight Night 3.

كما أنّ عنان فائز مرتين ببطولة العالم في المواي تاي من المجلس العالمي للملاكمة.

وُلد عنان في مدينة باتايا شرق تايلاند، من أب جزائري وأم تايلاندية، وبدأ يتدرّب التايكوندو والكاراتيه وهو في السابعة من العمر، قبل أن ينضم إلى المعسكر التدريبي "بيتكرونغروانغ" وهو في الـ11 من عمره. وبعد ثلاث سنوات، بدأ تدريباته في "فينوم" تحت إشراف زعتوت.

أبرز انتصاراته جاءت في أيار/مايو من العام 2022 على حساب بيتكنارين ساتيان موايتاي عن طريق الضربة القاضية في الجولة الثانية، ليُتوّج ببطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الريشة من المجلس العالمي للملاكمة ويصبح أصغر بطل في تاريخ المجلس عن فئة وزن الريشة. كما أحرز فوزاً مهماً على المقاتل التايلاندي المتعاقد مع بطولة "ون" شورفا تور سانغتينوي في العام 2022.

غداً، سيحاول عنان أن يبدأ رحلته بنجاح في بطولة "ون" حيث يأمل بأن يحقق فوزاً يكون بمثابة الخطوة الأولى على طريق الصعود في تصنيفات فئة وزن الذبابة في المواي تاي.