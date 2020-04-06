التكنولوجيا "تنقذ" ماراتون ناغويا من الإلغاء

وكان من المفترض أن يقام ماراتون ناغويا للسيدات وماراتون مدينة ناغويا في الثامن من آذار/مارس بمشاركة قرابة 20 ألف عداء وعداءة، لكن اتخذ القرار بالإلغاء بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وقرر المنظمون التعويض على المتسابقين من خلال تطبيقين يسمحان لهم بإكمال الماراتون بمفردهم، مع تتبع نتيجتهم على الإنترنت.

وأفاد أحد منظمي ماراتون مدينة ناغويا "أنها المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء سباقات الماراتون السنوية، وهي المرة الأولى أيضاً التي نُطلق فيها تطبيقات لاستبدال السباقات الحقيقية".

وعوضاً عن خوض المسار الأصلي للماراتون، يمكن للمشاركين المسجلين الركض أينما يريدون، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يقوم التطبيق بقياس المسافة والتحقق منها.

وهناك تطبيقان، أحدهما لأولئك الذين يريدون إنهاء الماراتون دفعة واحدة، والآخر للذين يرغبون في إكماله على عدة أيام.

وأشار الموقع الرسمي للسباق إلى أن أمام المشاركين حتى 31 أيار/مايو لإكمال مسافة السباق، محذراً في الوقت ذاته "لا نحبذ الركض في مجموعة كبيرة".

ومن تكمل السباق في ماراتون السيدات عبر التطبيق، ستنال قميصاً وقلادة كما كان سيحصل لو أقيم السباق الفعلي.

وتسبب فيروس كورونا بفوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم، وكان ماراتون طوكيو من بين أول الأحداث التي تأثرت به بعد أن قرر المنظمون استبعاد ما يقارب 38 ألف مشارك من الهواة، وحصر المشاركة في السباق الذي أقيم في الأول من آذار/مارس، على العدائين المحترفين.

كما تسبب الفيروس بإرجاء الحدث الأهم على الإطلاق لهذا العام، وهو أولمبياد طوكيو الذي سيقام في صيف 2021 عوضا عن الصيف المقبل.

وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 3600 إصابة و73 حالة وفاة بسبب الفيروس.