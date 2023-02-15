التركي جمال يوسوبوف... قروّي متواضع صنع لنفسه إسماً في فنون القتال

فجر السبت 25 شباط/ فبراير خلال عرض لينيكر ضدّ أندرادي في ONE Fight Night 7، يدخل يوسوبوف حلبة ملعب لومبيني في تايلند بهدف انتزاع الحزام الذهبي لفئة وزن الريشة.

المقاتل، الذي لم يُهزم لحد الآن في "ون"، فرض اسمه في فئته بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، جعلته قريبا من تحقيق حلم كابد من أجله في رحلة طويلة ومضنية بدأت من بلدة صغيرة في داغستان.

طفولة جمال يوسوبوف

نشأ يوسوبوف في قرية تيلمان في داغستان، بروسيا. وكان الأصغر من بين إخوته التسعة. كان أبويه مزارعين بسيطين يكسبان قوتهما بالعمل في مزرعة حكومية.

رغم الحياة البسيطة والطفولة المتواضعة، كان الفتى سعيد وتحدث عن تلك الفترة بفخر وثقة: "كان لدينا ملابس نرتديها، وطعام نأكله... لم أستطع الحصول على الأشياء التي أريدها، مثل الألعاب أو الأحذية الرياضية العصرية، لكنني كنت جزءا من عائلة كبيرة، وكنت سعيداً".

يعتقد يوسوبوف، الذي يقاتل تحت الراية التركية، أن نشأته وسط التضاريس الوعرة في داغستان غرست فيه صلابة وقوّة كبيرتين وهما أمران مهمان لممارسة فنون القتال التي كان مفتون بها منذ الصغر ويشاهد بعضا منها على شاشة التلفزيون.

بداية متأخرة ليوسوبوف في عالم المواي تاي

في الـ 21 عاماً، قرّر الشاب دخول عالم المواي تاي لكنه تعرّض لصدمة بعد أن رفض أحد مدربي الصالات الرياضية في بلاده تدريبه، متحجّجا بأن سنّه غير مناسب لتعلّم مهارات فنون القتال".

شعر يوسوبوف بالحزن، لكنه سرعان ما وجد صالة أخرى للملاكمة التايلاندية يديرها يوسوب باتاخوف. على عكس المدرب الأوّل، أخذ باتاخوف "خيرو" وبدأ في تدريبه فنون القتال التي كانت في ذلك الوقت مجرّد هواية في داغستان.

أقبل الداغستاني على تعلم المواي تاي بشغف كبير، ولم يمر سوى ثلاثة أشهر حتى ظهر المقاتل الموهوب لأول مرة في بطولة للهواة. ويتذكر ذلك جيدا: "أجبرني مدربي على الذهاب إلى مسابقة وطنية في داغستان. أخبرني أنني مستعد. لقد حصلت على المركز الثالث... لم أصدّق ذلك".

بعد نجاحه النسبي في صفوف الهواة، لفت "خيرو" انتباه أحد أفضل مدربي الملاكمة التايلاندية في البلاد، زينالبيك زينالبيكوف."من المفارقات أن ذلك كان بعد خسارة مروّعة خلال بطولة وطنية لاختيار المقاتلين"، يقول يوسوبوف.

خسارة جمال لم تكن مهمّة بالنسبة لزينالبيكوف، الذي درّب العديد من الأبطال ورأى في القروي الشاب مشروع مقاتل بطل. لذلك دعاه إلى مدرسته في محج قلعة، حيث أقنع الداغستانيين بأن يصبحوا محترفين.

لتحسين وضعه المالي، انتقل يوسوبوف إلى موسكو بحثا عن عمل. بدأ يعمل كحارس، وابتعد قليلا عن ممارسة المواي تاي. لكن لحسن الحظ، التقى أليكسي ريزوف، الذي أعاده إلى التدريب.

عن تلك الفترة يقول بطل روسيا في الكيك بوكسينغ ثلاث مرات: "درّبني أليكسي بشكل مجاني، ثم تواصل مع الاتحاد الروسي للمواي تاي للحصول على مزيد من المساعدة".

بفضل مدربه الجديد، ترك الرياضي الواعد وظيفة الحارس وأصبح يتدرب في نادي Fitness Mania جنبا إلى جنب مع نجم الملاكمة العالمي كوستيا دزيو. وفي النهاية أثار إعجاب مدربيه بما يكفي لينضم إلى فريق النخبة.

حقق يوسوبوف ست بطولات روسية في كل من الكيك بوكسينغ والمواي تاي، بالإضافة إلى لقب الكيك بوكسينغ الأوروبي. بعد بروزه في روسيا، انتقل إلى بكين للتدريب والمساعدة في تطوير المواهب في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية.

هناك في الصين، واصل يوسوبوف صنع اسمه وتنافس على نطاق واسع بموجب قواعد الكيك بوكسينغ والمواي تاي مع خصوم كبار من بينهم مروان توتو، وعليم نبييف، وريجيان إيرسيل بطل "ون" العالمي حاليا في المواي تاي والكيك بوكسينغ للوزن الخفيف.

مهاراته قادته إلى المسرح العالمي لبطولة "ون"

حصل يوسوبوف على فرصة لعرض مهاراته في أكبر بطولة لفنون القتال في العالم، عندما عرض عليه مواجهة أسطورة الملاكمة التايلاندية يودسانكلاي فيرتكس في DRAGON ببكين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

في غضون 10 أيام قبل التركي التحدّي لأنه كان يعلم أن فرصة محاربة نجم يبحث عن فوزه رقم 202 في مسيرته لن تكرر مرة أخرى. "لا يهم إن فزت أو خسرت، أردت فقط خوض هذه المعركة"، يقول يوسوبوف.

أمام دهشة الجميع، أطاح "خيرو" بالأيقونة التايلندية، وألحق به أوّل خسارة في المواي تاي منذ 10 سنوات. وعن ذلك الانتصار الباهر قال يوسوبوف: "سيبقى دائما الفوز الذي لا ينسى في مسيرتي".

الفوز بالضربة القاضية في أول نزال له، منح التركي سمعة جيدة وزخما كبيرا. واجه في نزاله الثاني الفرنسي الجزائري سماي سانا وتغلب عليه بقرار الإجماع، محققا بذلك فوزه الثاني الذي رفعه درجة في تصنيف وزن الريشة للملاكمة التايلاندية.

واصل المصنف الثاني في فئته، عروضه اللامعة بتغلبه بالإجماع على التايلندي جو ناتاووت في عرض ONE 159. الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد يوسوبوف الاحترافي إلى 54-9 ومنحه فرصة ذهبية للتنافس على لقب بطولة العالم للمواي تاي لوزن الريشة ضد البطل العنيد تاوانشاي بي كي سانشاي البالغ من العمر 23 عاماً.