الاعلان عن البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 21

يتضمن عرض ONE Friday Fights 21 10 معارك مشوّقة بقواعد الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) بالإضافة إلى نزالين قويين في الفنون القتالية المختلطة.

في الحدث الرئيسي من العرض، يلتقي كونغسوك فيرتكس مع بايدانغ كياتسونغريت في نزال مواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

كونغسوك بطل العالم في ملعب لومبيني للملاكمة وأفضل مقاتل العام الماضي لن تكون مهمته سهلة أمام خصم من النخبة مثل بايدانغ الذي يتمتع بقدر هائل من الخبرة وسجل احترافي جيد 96-27-2.

ضدّ باتمان أور.أتشاريا في ONE Friday Fights 13، أظهر مقاتل فريق Kiatsongrit قوته وعزيمته للخروج منتصرا باجماع الحكام من المعركة الصعبة.

في مواجهة أخرى في المواي تاي لوزن الذبابة، يطمح المقاتلين المثيرين للاهتمام مونغكولكاو سور.سوماي وسونراك سيت بور جور وور في استعادة نغمة الفوز بعد تعرضهما للهزيمة مؤخرا.

خسر مونغكولكاو في أوّل ظهور مثير له في ONE Friday Fights أمام بيتشموانغسري تديد بقرار الإجماع، في حين تعرض سونراك لهزيمتين متتاليتين لذا تبدو الاثارة مضمونة في هذه المعركة الصعبة.

هذه البطاقة تتضمن أيضا معركة حماسية بين الظاهرة التايلاندية يودفوبا ويمانير والفرنسي ذي الأصول البيلاروسية عنتر قاسم البالغ من العمر 24 عاما وصاحب تجربة جيدة في فنّ الأطراف الثمانية.

منذ ظهوره في ONE Friday Fights في كانون الأول/ يناير، أبهر يودفوبا البالغ من العمر 19 عاما المتابعين بانتصاراته الرائعة في "ون" منها اثنين بالضربة القاضية.

يطمح يودفوبا في مواجهته المقبلة في مواي تاي عن فئة وزن الديك لاحراز انتصار جديد يعزز به سجله الحالي 3-0.

في معركتي فنون القتال المختلطة، سيضع الوافد الجديد أديليت نورماتوف رقمه القياسي 11-2 على المحك ضد البرازيلي ليوناردو كاسوتي 9-3 في وزن الريشة، بينما يلتقي يريسكيلدي دوشييف غير المهزوم (6-0) في مواجهة وزن الذبابة مع ماغوميد ماغوميدوف الذي يبلغ سجله 8-1.

البطاقة الكاملة لـ ONE Friday Fights 21

• كونغسوك فيرتكس ضدّ بايدانغ كياتسونغريت (مواي تاي - وزن الذبابة)

• مونغكولكاو سور.سوماي ضدّ سونراك ضد سونراك سيت بور جور وور (مواي تاي - وزن الذبابة)

• بيتونغلور سيتلوانغبينومفنون ضدّ رونغسانغتاوان سور بارات (مواي تاي - وزن غير مقيّد 61.8 كغ)

• جاك أبيتشات موايتاي ضدّ ماردانجليك ناكاتاوان (مواي تاي - وزن غير مقيّد 64.4 كغ)

• دوكمايبا فيرتكس ضدّ سيسكان فيرتكس (مواي تاي - وزن الذبابة)

• يودكومارن ماكسجاندي ضدّ باتاكبيت ف.ك كهاوي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 55.3 كغ)

• يودفوبا ويمانير ضدّ عنتر قاسم (مواي تاي - وزن الديك)

• جواد بيغديلي ضدّ إلياس غزالي (مواي تاي - وزن الذبابة)

• خافيير غونزاليز ضدّ دابدام بو تور ثونغتاوي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 57.1 كغ)

• شو أوغاوا ضدّ ثونجسيام كياتسونغريت (مواي تاي - وزن غير مقيّد 63.5 كغ)

• أديليت نورماتوف ضدّ ليوناردو كاسوتي (فنون القتال المختلطة - وزن الريشة)

• يريسكيلدي دوشييف ضدّ ماغوميد ماغوميدوف (فنون القتال المختلطة- وزن الذبابة)