الاتحاد الدولي للدراجات يرحّب بحظر عقار الترامادول

وقال لابارتيان لوكالة فرانس برس على هامش بطولة العالم لسباقات الطرق في وولونغونغ في أستراليا "طلبنا ذلك منذ فترة طويلة، دفعنا دائماً من أجل ذلك ويسعدنا اتخاذ القرار".

وكان ترامادول، وهو مادة مخدرة صناعية، تحت المراقبة دون إدراجه حتى الآن ضمن لائحة المواد والمنتجات المحظورة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لكنه محظور بالفعل بموجب اللوائح الطبية للاتحاد الدولي منذ 2019.

واستبعد الدراج الكولومبي نايرو كينتانا من طواف فرنسا الأخير لاستخدامه ترامادول.

وشدّد لابارتيان "لقد تم الإقرار بحججنا. هذه المادة خطيرة وتنطوي على مخاطر النعاس، فقدان ردود الفعل خصوصاً عند المنحدرات القوية. لكننا ندرك أيضاً انه مسكّن هام للآلام، وعلى الدراجة، لا يزال الألم أحد العوامل التي تحدّ من الأداء. نحن مسرورون لإنجازه".

ويعرض استخدام ترامادول راهناً لعقوبات متساهلة نسبياً من قبل الاتحاد الدولي، كتخفيض ترتيب الدراجين في السباقات.

وبدءاً من عام 2024 ستكون عقوبة تعاطي هذا العقار من قبل الدراجين هي الإيقاف من سنتين لأربع سنوات وذلك بحسب تصريح رئيس الاتحاد الدولي.

