الاتحاد الدولي للبادل يعلن إطلاق بطولة دولية جديدة بالشراكة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية

أعلن الاتحاد الدولي للبادل، الهيئة الإدارية الراعية لرياضة البادل عالمياً، إطلاق بطولة دولية رسمية جديدة ستسجِّل علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة، حيث إن البطولة الدولية الجديدة التي سيشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للبادل، تحظى بدعم كامل من قبل أفضل اللاعبين العالميين، وذلك بالإضافة إلى المنفعة التي ترتد عليها من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية. وتعتبر البطولة الجديدة، البطولة الرسمية الوحيدة لرياضة البادل عالمياً.

ومن المقرر أن يتم إدراج بطولة البادل الجديدة والمبتكرة ضمن رزنامة عالمية جديدة ستشمل مباريات دولية ومحلية، بما في ذلك 4 بطولات كبرى، ستجول جميعها بين أبرز الملاعب المميزة في العالم. وسيشهد عام 2022 و2023 ما لا يقل عن 10 بطولات تم إدراجها على الرزنامة العالمية، حيث سنشهد الانطلاقة مع أول بطولة رئيسية خلال شهر مارس القادم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد البطولات السنوية إلى ما يزيد عن 25 بطولة في السنة بحلول عام 2024. أما فيما يتعلق بالتواريخ والمواقع والجوائز المالية للفائزين والعلامات التجارية والجهات الراعية والناقلين الحصريين وغيرها من المعلومات حول البطولة الجديدة، فسيتم الإفصاح عنها قريباً.

والجدير بالذكر، أن البطولة الجديدة للبادل هي البطولة الرسمية الوحيدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، والتي ستدرج ضمن التصنيفات الرسمية للاعبين من قبل الاتحاد، وذلك بالإضافة إلى نيلها رعاية واسعة من قبل المجتمع الرياضي الدولي والمؤسسات الرياضية الكبرى.

كما أن العهد الجديد الذي تشهده رياضة البادل بقيادة الاتحاد الدولي للبادل، يراعي في مضمونه مستوى الاحترافية، والنمو العالمي لهذه الرياضة، مدعوماً بأفضل اللاعبين العالميين الممثّلين من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، بالتوازي مع شراكة عالمية استراتيجية جديدة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وتعد شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أحد أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة والداعم الرئيسي للعديد من المشاريع والعلامات التجارية الرائدة عالمياً ضمن قطاع الرياضة، حيث تعمل على تزويدها بالخبرة اللازمة لإدارة أعمالها وبالتالي المساهمة في نمو هذه المشاريع والعلامات التجارية على مستوى عالمي.

وبهدف إحراز تحّول جذري ضمن رياضة البادل عالمياً، عمل القيّمون على إعداد مشروع جديد خاص بهذه البطولة، يرتكز على عدة عوامل رئيسية أبرزها: التنظيم الدولي للبطولة، نموذج جديد للأعمال التجارية (تعديل البنود المتعلقة بإيرادات حقوق الرعاية والبث الإعلامي والرقمي)، علامة تجارية عالمية جديدة خاصة برياضة البادل والبطولات الدولية والمحلية، التحسين من مستوى رفاهية اللاعبين والجوائز المالية للفائزين وتطوير البنية التحتية الرياضية، وبالتالي المساهمة في تعزيز تسليط الضوء على رياضة البادل عالمياً وإحداث فارق على المستوى التجاري للرياضة.

من الجهة التنظيمية، ينفرد المشروع الجديد الخاص برياضة البادل، بانضمام ممثلين عن اللاعبين المحترفين إلى مختلف اللجان والهيئات التنظيمية الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف إعطائهم حق المساهمة المباشرة في تشكيل مستقبل رياضتهم.

وتعد رياضة البادل واحدة من أكثر الرياضات نمواً في العالم، حيث شهدت تضاعفاً في عدد اللاعبين على المستوى العالمي، ليصل اليوم إلى ما يزيد عن 25 مليون لاعب، يتوزعون مناصفة بين الرجال والنساء، من مختلف الأعمار والجنسيات. كما تحظى رياضة البادل المركز الثاني على مستوى الشعبية بعد كرة القدم في العديد من الدول حول العالم. وخلال السنوات الماضية تمكن الاتحاد الدولي للبادل من التقدّم بخطى ثابتة ضمن خططه في إضافة رياضة البادل إلى مباريات النسخة القادمة من أولمبياد لوس آنجلوس 2028.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل: " نحن نشهد يوماً تاريخياً لرياضة البادل، حيث وللمرة الأولى سيتم تنظيم بطولة بهذا المستوى من الاحترافية وعلى مستوى عالمي. وبدءاً من اليوم بتنا نتمتع بحرية تشكيل مستقبل رياضتنا. وفي ظل إدارة الاتحاد الدولي للبادل سنحرص على نمو وتطوير هذه الرياضة في مختلف أنحاء العالم وعلى كافة المستويات – أكان لجهة المبتدئين والهواة والناشئين، أم لجهة اللاعبين المحترفين. كما يعد هذا اليوم، يوماً تاريخياً في حياة اللاعبين من جهة واتحاداتنا الوطنية من الجهة الأخرى – حيث أصبحوا وللمرة الأولى في صميم استراتيجية نمو وتطوير هذه الرياضة عالمياً. كما أننا محظوظون بشراكتنا مع الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، الشريك الاستراتيجي الأكثر خبرة وابتكاراً وابداعاً ضمن القطاع، والذي سيأخذ بهذه الرياضة إلى أعلى مستويات التميّز والنجاح – داخل أسوار الملاعب وخارجها. فالأيام التي نعيشها هي الأكثر إثارة وتشويقاً لمستقبل هذه الرياضة."

ومن جهته قال السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية: "حتى الآن لم يشهد العالم ما يمكن أن تحققه رياضة البادل على المستوى العالمي. كما إن لاعبي البادل هم من الأكثر موهبة وإلهاماً في عالم الرياضة – ولقد آن الأوان للبادل ولاعبيها المحترفين أن يصلا إلى الجماهير العالمية، وبالتالي إظهار حجم إمكانات البادل على الصعيد التجاري والرياضي، تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل. نحن في شركة قطر للاستثمارات الرياضية فخورون بمساهمتنا في بناء وتشكيل مستقبل رياضة البادل، ومشاركة الجماهير الوجه الجديد والمميّز لهذه الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل واللاعبين المحترفين."

كما علّق السيّد أليخاندرو غالان، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين على هذا الإنجاز قائلاً: " ليس من المبالغة القول بأن هذا المشروع الجديد هو بمثابة تحول جذري لرياضة البادل. نحن على يقين بأن هذه الخطوة ستنتقل برياضتنا إلى مستوى العالمية، وأن يصان حق اللاعبين بالمساهمة في تشكيل مستقبل هذه الرياضة بشكل مباشر بينما يتم إدارتها وتنظيمها من قبل الاتحاد الدولي للبادل. وهنا لا بد من التوجه بالشكر إلى الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، فبفضلها حظيت البادل ولاعبيها المحترفين على الاستثمار والدعم والخبرة اللازمة والواسعة القادرة على الارتقاء بهذه الرياضة إلى العالمية التي تستحقها."