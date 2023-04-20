الإيراني رضا عباسي يخوض نزاله الأول في بطولة "ون" غداً

و ONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تقيمها بطولة "ون" كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة 3:30 بعد الظهر في ملعب "لومبيني" للملاكمة.

سيواجه عباسي المقاتل الفلبيني كارلوس ألفاريز في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة في النزال الأول ضمن بطاقة العرض المرتقب.

ويأمل عباسي، البالغ من العمر 28 عاماً، بأن يبدأ مشواره مع بطولة "ون" بانتصار على حساب ألفاريز الذي يخوض بدوره نزاله الأول مع المنظمة القتالية الأضخم في العالم.

وكان مواطن عباسي، جواد بيجدلي قد تعرض لهزيمة خلال مشاركته في العرض السابق ONE Friday Fights 12 على يد التايلاندي سامينغدام لوكسوان عن طريق ضربة قاضية تقنية في الجولة الثالثة بعد جولتين قتاليتين متقاربتين.

عرض الغد سيشهد 12 نزالاً في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة، في مقدمتها الحدث الرئيسي حيث سيتواجه النجمان التايلانديان باتمان أور أتشاريا وبايدانغ كيانتسونغريت في نزال مواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

أكثر من 10 مقاتلين إيرانيين، من بينهم أصحاب الخبرة ونجوم صاعدين، شاركوا حتى الآن في سلسلة عروض بطولة "ون" ONE Friday Fights، وقد حقق الإيراني محمد صادقي أول فوز في تاريخ سلسلة العروض.

وتضم بطولة "ون" عدداً من أفضل المقاتلين الإيرانيين في العالم، ومنهم نجم الفنون القتالية المختلطة أمير علي أكبري ولاعب الكيك بوكسينغ الماهر إيراج عزيزبور.

