الإيراني رضا عباسي يخسر في نزاله الأول في بطولة "ون"

و ONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تتضمّن نزالات في المواي تاي (الملاكمة التايلاندية) والفنون القتالية المختلطة، تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك من الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة بعد ظهر كل يوم جمعة وتُبثّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر "بي إن سبورت".

في النزال الأول، الذي خيض بقواعد الفنون القتالية المختلطة، سيطر الفلبيني كارلوس ألفاريز على نظيره الإيراني بشكل تام، مبرزاً مهاراته العالية في المصارعة.

وتمكّن ألفاريز، البالغ من العمر 24 عاماً، من إسقاط عباسي أكثر من مرة خلال النزال، محاولاً إخضاعه. كما سدّد ركلات قوية إلى ساقي الإيراني الذي لم يحسن استغلال تقدم منافسه إلى الأمام للردّ على هجماته.

ونجح ألفاريز بأن ينهي النزال عند 3:05 من الجولة الثانية عن طريق ضربة قاضية تقنية، منحته فوزه الثاني في مشواره الاحترافي.

أكثر من عشرة مقاتلين إيرانيين شاركوا في نزالات ضمن سلسلة ONE Friday Fights حتى الآن، منهم محمد صادقي، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي حقق فوزين من نزالين، أحدهما كان النزال الأول في تاريخ سلسلة العروض.

وتضم بطولة "ون"، التي أسسها رجل الأعمال التايلاندي شاتري سيتيودتونغ في العام 2011، عدداً من أبرز المقاتلين الإيرانيين، أبرزهم أمير علي أكبري وإيراج عزيزبور وغيرهما.