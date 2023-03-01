الإعلان عن موعد النزال بين روبرتو سولديتش وزيبازتيان كاديستام

المعركة المرتقبة ستُقام خلال عرض ONE Fight Night 10 فجر السبت 6 أيار/مايو في مركز "فيرست بنك سنتر" بمدينة بمدينة برومفيلد، كولورادو.

وينتظر جمهور الفنون القتالية مشاهدة ما سيقدمه سولديتش، الذي انضمّ إلى بطولة "ون"، في نزاله الثاني مع المنظمة، بعد إيقاف نزاله الأول ضد مراد رامازانوف سريعاً بسبب ضربة الأخير غير مقصودة تحت الحزام.

ونجحت بطولة "ون" في أواخر العام الماضي بالتعاقد مع الكرواتي، الذي كان يُعتبر أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة غير المتعاقدين مع أي منظمة، بعد أن فضّل الانضمام إليها على القتال في منظمات أخرى منها "يو اف سي" الأميركية.

فبفضل قدراته الهجومية الهائلة، بسط سولديتش، البالغ من العمر 28 عاماً، سيطرته على مشهد الفنون القتالية المختلطة في أوروبا، حيث فاز بالعديد من الألقاب، واصبح بطل العالم في منظمة KSW الأوروبية الشهيرة عن فئتي وزن الوسط والمتوسط. كما يمتلك المقاتل الملقب بـ "روبوكوب" سجلاً قتالياً مميزاً يتضمّن 20 فوزاً منهم 17 عن طريق الضربة القاضية.

لكن سولديتش سيواجه اختباراً قوياً ضد السويدي كاديستام خلال العرض الأول الذي تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأميركية.

يمتلك كاديستام مهارات قتالية عالية أسهمت في تحقيقه انتصارات عديدة بالضربات القاضية في مسيرته الإحترافية.

السويدي، البالغ من العمر 32 عاماً، معروف بلكماته المدمّرة وأسلوبه القتالي الذي لا يرحم، والذي دفعه إلى تحقيق 14 انتصاراً منهم 12 بالضربة القاضية.

وبعد أن خسر لقبه العالمي لصالح كيامريان عباسوف في عام 2019، عاد كاديستام الملقّب بـ"ذا بانديت" (أي "قاطع الطريق")، لتحقيق فوزين متتاليين عن طريق الضربة القاضية في آخر نزالين خاضهما.

الضربتان القاضيتان الأخيرتين حققهما السويدي في الجولة الأولى ضدّ كل من المولدافي يوري لابيكوس (57 ثانية)، والبرازيلي فالمير دا سيلفا في 1:26.

بطاقة العرض المليئة بالنزالات الحماسية ستشهد صراعا ضاريا على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة بين ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس في الحدث الرئيسي.

كما يشهد العرض نزالاً مرتقباً بين المكسيكي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" إدغار تاباريس النجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون على لقب الأخير العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة.

بالإضافة إلى ذلك، يخوض اليمني أسامة المروعي نزاله الأول في بطولة "ون" عندما يواجه الأميركي ميكي موسوميشي على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة.

