الإعلان عن البطاقة الكاملة لعرض 12 ONE Friday Fights

سيتنافس نخبة من أبرز المقاتلين جنبا إلى جنب مع أهم النجوم الصاعدة في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) وفنون القتال المختلطة.

في الحدث الرئيسي سيتواجه النجمان بيتسوكومفيت بوي بانغنا مع كونغثوراني سور سوماي في نزال بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

البطلان العالميان في ملعب راجادامنيرن للمواي تاي، يعلمان أنّ فوزاً آخر سيضعهما على بعد خطوات من تصنيفات الخمسة الأوائل في فئتهما.

بعد فوزه المذهل بالضربة القاضية في الجولة الثانية أمام بيتشموانغسري تديد في ONE Friday Fights 8، يسعى بيتسوكومفيت لتمديد سلسلة انتصاراته في "ون" إلى 3-0.

بدوره سجّل كونغثوراني ضربة قاضية في الجولة الثانية ضدّ غينغسانغليك تور لاكسونغ في ظهور الأول في عرض ONE Friday Fights 6.

يهدف بيتلامبون موادابلمبانغ إلى مواصلة زخمه الإيجابي في "ون" خلال مواجهته للوافد الجديد سونفو تديد في نزال مواي تاي لوزن غير مقيّد 58.96 كغ.

بيتلامبون أظهر مهارات رائعة في أوّل نزال له في ONE Friday Fights 8 بعدما أنهى منافسه رامبونغ سور ثيرابات بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

ستُقام أربع معارك تايلاندية خالصة أخرى في المواي تاي، منها مواجهة بطل العالم في ملعب راجادامنيرن مواي تاي، موهوك نجوربانجكابي مع دنتونجتونج سينغا ماوين.

عندما يدخلان نزالهما عن فئة وزن الذبابة، يتطلع كل من موهوك ودنتونجتونج إلى تسجيل ظهور أوّل لافت لهما على المسرح العالمي.

العرض سيشهد أيضا أربع معارك دولية في المواي تاي بين منافسين من قارات مختلفة وأبطال تايلانديين، حيث يتواجه في وزن الديك تاباوكايو سينغا ماوين مع "السترايكر" الفرنسي الموهوب رافي بوهيك، الفائز بثمانية ألقاب عالمية في الملاكمة التايلاندية في مسيرته المستمرة.

من جهة أخرى، يسعى بطل تايلاند يودفوبا ويمانير إلى تمديد سجله الخالي من الهزائم عندما يواجه المهاجم الإيطالي صامويل توسكانو في معركة الملاكمة التايلاندية في وزن الديك.

حقق يودفوبا، البالغ من العمر 19 عاماً، فوزاً مثيراً على إلياس موساييف في أول ظهور له في بطولة "ون"، لكن توسكانو يمكن أن يصنع اسما لنفسه بفوز مفاجئ على الظاهرة الصاعدة.

الإيراني جواد بيغديلي سيختبر قدراته في نزال عن وزن الذبابة للمواي تاي أمام سامينغدام لوكسوان، الفائز في مواجهته الأولى في "ون" على الأوزبكي شاخريور جوراييف.

في منافسات فنون القتال المختلطة، تقام مواجهتين مثيرتين في وزن الريشة، حيث يلتقي الماليزي المخضرم كيانو سوبا بالقرغيزي نورزمان أشباييف، بينما يواجه الكوري دو غيوم لي منافسه البرازيلي جيلهيرم أنتونيس.

البطاقة الكاملة لمعارك ONE Friday Fights 12

• بيتسوكومفيت بوي بانغنا ضد كونغثوراني سور سوماي (مواي تاي - وزن الذبابة)

• سونفو تديد ضدّ بيتلامبون موادابلمبانغ (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 58.9 كغ)

• موهوك نجوربانغكابي ضد دينتونغتونغ سينغا ماوين (مواي تاي - وزن الذبابة)

• خونسوك سور ديشابان ضد كوهتاو بيتسومنوك (مواي تاي - وزن الذرة)

• توبتيمثونغ سور جور ليكموانغنون ضدّ بيتشنومتشاي سور جور تونغبراتشين (مواي تاي - وزن غير مقيد 55.3 كغ)

• تشالاوان نغوربانغكابي ضدّ زيتا شور تشوكامنواي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 56.2 كغ)

• تاباوكاو سينغا ماوين ضد رافي بوهيك (مواي تاي - وزن الديك)

• يودفوبا ويمانير ضد صامويل توسكانو (مواي تاي - وزن الديك)

• سامينغدام لوكسوان ضدّ جواد بيجدلي (مواي تاي - وزن الذبابة)

• نونغام فيرتكس ضدّ تشو نغا سزي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 49.8 كغ)

• كيانو سوبا ضد نورزمان أشباييف (فنون قتال مختلطة - وزن الريشة)

• دو غيوم لي ضد غيلهيرم أنتونيس (فنون قتال مختلطة - وزن الريشة)

