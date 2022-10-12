الأمريكي ميكي موسوميتشي.. مصارع يتقن فنّ إخضاع الخصوم والألقاب

وبات المصارع الشاب أول بطل عالمي على الاطلاق يحرز لقب مصارعة الخضوع (SubmissionGrappling) في وزن الذبابة.

ومنذ انضمامه إلى منظمة "وان" للفنون القتالية المتنوعة منها (الملاكمة التايلاندية "موتاي" وكيك بوكسينغ و MMA، ومصارعة الخضوع) والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، حقق النجم الأمريكي (من أصول إيطالية) الفوز في مناسبتين على خصمه البرازيلي سوزا، كما مكنه هذا النصر من أسبقية 2-1 في المواجهات التاريخية الثلاث التي جمعت بين البطلين.

..أكثر من مجرد انتصار

المقاتل الملقب بـ "دارث ريغاتوني" يدرك أن انتصاره على سوزا يعد أكثر من مجرد فوز داخل حلبة النزال، لأنه شكل له لحظة محورية فارقة في مسيرته الحافلة بالانجازات في رياضة الجوجيستو البرازيلية وصراع الخضوع.

وعبّر بطل العالم المتوج بلقب بطولة "وان" في وزن الذبابة عن سعادته الغامرة بقوله: "أنا أول بطل على الاطلاق لـ ONE في صراع الخضوع.. لقد قدمت أنا وكليبر سوزا نزالا مذهلا ومثيرا استمتع به الجميع. مضيفا: "لقد صنعنا التاريخ معا.. إنها مجرد بداية وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأبطال المذهلين في هذا الاختصاص".

وعلى الرغم من السجلات الذهبية لموسوميتشي-الذي يعد أفضل ممارسي رياضة الجوجيتسو البرازيلية على هذا الكوكب (حقق لقب بطولة العالم في 5 مناسبات)، إلا أن حمل الحزام الذهبي لبطولة ONE Championship حول خصره يعد انجازا كبيرا وشرفا عظيما، ويمثل انطلاقة مميزة بالنسبة له للعب دور محوري في نشر رياضة مصارعة الخضوع في جميع أنحاء العالم.

وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاما: "كما تعلمون هذا التتويج يعني لي الكثير، لأن بطولة ONE تعد أكبر لقب في رياضة الجوجيتسو.. إنه أمر مميز ويشرفني أن أكون أول المتوجين بهذا اللقب على الاطلاق".

موسوميتشي يطمح لصناعة التاريخ أمام جونسون بطل MMA

نهم البطل الأمريكي الشاب موسوميتشي وسقف طموحاته في تحقيق المجد داخل منظمة "وان"، لن يتوقف عند محطة لقبه الأخير، فقد أبان ملك وزن الذبابة تعطشا للمزيد من الألقاب والنجاحات، ورافع سقف التحديات عاليا في وجه خصومه ولعل أبرزهم منافسه في النزال الناري المرتقب، الأمريكي ديمتريوس جونسون البطل الحالي في الفنون القتالية المختطلة في ONE.

وحول النزال المقبل ضد جونسون، قال موسوميتشي: " سيكون النزال ضد ديمتريوس جونسون الملقب بـ "مايتي ماوس" (Mighty Mouse)، بمثابة الحلم بالنسبة لي.. أتوقع أن يكون نزالا باهرا مع أسطورة مثله".

ويسعى "دارث ريغاتوني" بفرصة كبيرة لاختبار مهاراته في الجوجيتسو البرازيلي ضد أفضل مقاتل في MMA على الإطلاق، وأيضا للذهاب برياضة مصارعة الخضوع إلى آفاق جديدة.

وأكد المقاتل الشاب من فريق إيفولفي (Evolve): "أعلم أنه سيكون النزال الأكثر مشاهدة في تاريخ الجوجيتسو. أنا وجونسون سنصنع التاريخ معا. وتابع: "كما تعلمون أنا من المعجبين به كثيرا، وسأحظى بشرف التنافس معه في بطولة "وان".

وختم البطل الأمريكي حواره بقوله: "لقد فزت بكل الألقاب في الجوجيتسو، وبالنسبة لي الآن فان الأمر يتعلق بالتأثير على الآخرين وجلب أكبر عدد ممكن من المشاهدين والممارسين لهذه الرياضة".

من هو البطل الأمريكي ميكي موسوميتشي؟

ولد ميكي موسوميتشي في نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، وهو ينحدر من عائلة إيطالية -أمريكية. برز ولعه برياضة الجوجيستو البرازيلية بشكل مبكر جدا، وبدأ ممارستها في سن الرابعة، وكان طوال فترة طفولته، يقضي ساعات في التدريب وتعلم تقنيات الجوجيتسو، إلى جانب شقيقته تامي، التي تعد بدورها بطلة للعالم في عدة مرات.

موهبة ميكي الفائقة والخارقة في الجوجيستو مكنته من الحصول على العديد من الألقاب والبطولات على المستوى المحلي العالمي في مختلف الفئات العمرية والأحزمة، وقد نجح في في سن الـ 18 من عمره من الحصول على الحزام الأسود.

لقد شق الأمريكي طريقه بنجاح نحو أعلى مستويات ومنافسات هذه الرياضة، وحصد "باكورة" ألقابه عام 2016 بتتويجه ببطولة العالم للجوجيتسو. وبعد ثلاث سنوات، دخل المصارع الموهوب التاريخ بتحقيقه أسرع فوز في نهائي بطولة العالم للاتحاد الدولي للجوجيتسو، عندما قضى على خصمه في 12 ثانية فقط.

لم يعد موسوميتشي مجرد شاب يافع يتقن مهارات الجوجيستو، بل بات خلال سنوات قليلة أحد أفضل مصارعي النخبة على المستوى العالمي، وسرعان ما قادته موهبته المميزة إلى الانضمام إلى "وان" أكبر منظمة لفنون الدفاع عن النفس في العالم.

وظهر موسوميتشي لأول مرة في بطولة ONE خلال عام 2022، ونجح بفضل تقنية الخنق من الخلف، من اخضاع منافسه ماساكازو إيماناري أسطورة MMA في اليابان، محققا بذلك فوزه الأول الذي حصل في مقابله على مكافأة قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن ميكي حقق لقب بطولة العالم في الجوجيتسو 5 مرات، كما نجح في تحقيق 17 انتصارًا مقابل ثلاث هزائم طيلة مسيرته المستمرة.