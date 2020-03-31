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الألعاب العالمية تراجع مواعيد نسخة 2021 لعدم التعارض مع الأولمبياد

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قال منظمو "الألعاب العالمية 2021" اليوم الثلاثاء إنهم يدرسون خياراتهم بعد إعادة جدولة مواعيد أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

www.twg2021.com

وتقام الألعاب العالمية كل أربع سنوات وتضم أكثر من 35 رياضة ليست مدرجة في البرنامج الأولمبي.

وكان من المقرر إقامة نسخة العام المقبل بين 15 و25 يوليو/تموز في ولاية ألاباما الأميركية.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوم الاثنين إن الألعاب الصيفية ستقام بين 23 يوليو/تموز والثامن من أغسطس/آب 2021 بسبب جائحة كورونا.

وقال الاتحاد الدولي للألعاب العالمية "يجري الاتحاد اتصالات عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية التي تعهدت بمساعدة الألعاب العالمية على التغلب على تحديات قرار تأجيل الأولمبياد للعام القادم".

وأضاف الاتحاد أن من ضمن الخيارات المطروحة نقل الألعاب العالمية لتقام في نفس المواعيد لكن في 2022 أو تقديم موعدها قليلا في 2021.

وقال يواخيم غوسو الرئيس التنفيذي للاتحاد "هدفنا الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف مع وضع مصلحة الرياضيين أولا. يجب أن نضع في الحسبان كل الجوانب المتعلقة بالتصفيات المؤهلة والاستعدادات لاستضافة البطولة".
 

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