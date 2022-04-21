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الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022" تواجه "احتمال" التأجيل

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علمت وكالة فرانس برس من مسؤول رفيع المستوى بـ"احتمال" تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"، وذلك بعد تداول أخبار عن التوجه لإرجائها حتى العام المقبل.

AFP

ومن المقرر أن يقام الآسياد في أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة هانغجو بالقرب من شنغهاي التي تعيش حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا.

وقال الكويتي حسين المسلم، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي يشرف على الألعاب الآسيوية، إن "المجلس (الأولمبي) لم يتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك احتمال أن يتم تأجيلها".

وتم تعليق معظم الأحداث الرياضية الدولية في الصين منذ تفشي فيروس كورونا أواخر عام 2019، على الرغم من أن بكين استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في فقاعة بيولوجية صارمة في شباط/فبراير الماضي.

وتواجه شنغهاي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للصين، أسوأ تفش للوباء منذ ظهوره، وقد فرض الحجر على معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وتعزل السلطات الأشخاص الذين تثبت إصابتهم حتى الذين لا تظهر عليهم أعراض، عبر وضعهم في مراكز للحجر الصحي. لكن مع تسجيل أكثر من عشرين ألف إصابة يومياً في الأيام الأخيرة، تواجه السلطات صعوبة في مواكبة وتيرة انتشار الفيروس.


                  

دورة الألعاب الآسيوية رياضات أخرى هانغجو 2022
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