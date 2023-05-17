"الأفضل على مر العصور" في الملاكمة التايلاندية... ديميتريوس جونسون يشيد برودتانغ جيتموانيون

وفاز كل من جونسون ورودتانغ فجر السبت الماضي في عرض ONE Fight Night 10 والأول الذي أقامته بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية. وفي حين انتصر بطل العالم عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة جونسون على أدريانو مورايس في الحدث الرئيسي، أنهى رودتانغ نظيره المكسيكي إدغار تاباريس بضربة قاضية في الجولة الثانية، ليحافظ على حزامه الذهبي في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

بفوزه على تاباريس، رفع التايلاندي، البالغ من العمر 25 عاماً، عدد انتصاراته في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 271 انتصاراً، الأمر الذي دفع جونسون، الذي يُعدّ "الأفضل على مر العصور" (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة، للإشادة به.

وقال النجم الأمريكي: "هو نجم كبير و[رئيس مجلس إدارة "ون"] شاتري [سيتيودتونغ] يقول إنّ المنظمة أصيلة، ورودتانغ مقاتل حقيقي. هو موهبة صافية في الفنون القتالية، وليس الفنون القتالية المختلطة، وفي السترايكينغ ضمن المواي تاي، وهو الأفضل على مر العصور في المواي تاي".

وأكد جونسون، البالغ من العمر 36 عاماً، أنّ رودتانغ أثبت نجوميته وشعبيته العالمية في أول نزال يخوضه في الولايات المتحدة، حيث رفع رصيده النظيف في المواي تاي والكيك بوكسينغ في بطولة "ون" إلى 14-0.

وعلق جونسون على نجومية رودتانغ، قائلاً: "كنت أسمع الجماهير وهُم يردّدون إسمه عندما كنت وراء الكواليس. رودتانغ هو نجم كبير هنا... إذا دخل رودتانغ إلى الحلبة، سيقوم بما يقوم به، وسيجذب الملايين من الجماهير من حول العالم".

وكان جونسون ورودتانغ قد تواجها في آذار/مارس من العام 2022 خلال عرض ONE X تحت قواعد قتالية مختلطة، من أربع جولات (مواي تاي، فنون قتالية مختلطة، مواي تاي، فنون قتالية مختلطة)، ليتغلب الأمريكي في الجولة الثانية عن طريق الإخضاع.

