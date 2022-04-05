الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل

أعلنت رابطة البادل الأرجنتينية وبريميير بادل، الجولة العالمية الرسمية تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية، عن إتمام صفقة جديدة ستستضيف بموجبها الأرجنتين إحدى بطولات بريميير بادل لعدّة سنوات قادمة، حيث الانطلاقة مع بطولة " Argentina Premier Padel P1" بين 8 و14 من شهر أغسطس 2022.

وتعد البطولة السنوية الجديدة في الأرجنتين، الأولى من نوعها لجولة بريميير بادل ضمن نطاق أمريكا الجنوبية، حيث سنشهد عودة رياضة البادل الى أحد معاقلها والى جميع المشجعين والجمهور الأرجنتيني.

كما تعد البريميير بادل الجولة الوحيدة التي تقدم نقاط تصنيف رسمية للاعبين، حيث سيتنافس المتبارون خلال كافة البطولات من فئة P1 من بريميير بادل على 1000 نقطة تصنيف، بالإضافة الى الجوائز المالية القياسية.

وتعتبر Argentina Premier Padel P1 البطولة الأولى من الفئة الثانية التي يتم الإعلان عنها ضمن الجولة العالمية الجديدة، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة من البطولات العالمية الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

وتعكس الصفقة المبرمة الرؤية المستقبلة لرابطة البادل الأرجنتينية لهذه الرياضة ضمن نطاق الارجنتين، إلى جانب إظهارها الى مدى التزام بريميير بادل بوعودها بأن تجول بالبطولة الجديدة بين أشهر الملاعب في جميع أنحاء العالم، وذلك تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وبدعم من رابطة اللاعبين المحترفين، اللذين يرتكزان على الاحترافية بهدف توفير تجربة متميزة للاعبين والمشجعين على حد سواء.

وكانت بريميير بادل قد أعلنت عن تنظيم عشر بطولات، بما في ذلك أربع بطولات كبرى من الفئة الأولى، خلال عامي 2022 و2023، حيث شهدنا نهاية الأسبوع الماضي فوز باكيتو نافارو ومارتن دي نينو بالمباراة النهائية لأولى بطولات بريميير بادل - أوريدُ قطر الكبرى 2022.

كما جرى الإعلان أيضاً خلال عطلة نهاية الأسبوع عن بطولة رئيسية جديدة باريس بريميير بادل الكبرى التي ستشهدها مدرّجات استاد رولان غاروس التاريخي بين 11 و17 من يوليو 2022.

وبهذه المناسبة قال السيّد لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "يسرنا أن نأتي ببطولة PREMIER PADEL P1 إلى الأرجنتين. نحن ندرك مدى الشغف والحب والدعم الذي تلقته هذه الرياضة في بلدنا على مدى عقود عديدة، لذلك نحن اليوم سعداء بأن تستضيف الأرجنتين بطولة عالمية واستثنائية سيشارك فيها أشهر اللاعبين في العالم سنوياً. وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري لرابطة البادل الأرجنتينية – الرابط الرسمية الوحيدة لرياضة البادل في الأرجنتين التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي للبادل - على شراكتها معنا لاستضافة بطولة Argentina Premier Padel P1، حيث ننتظر بشغف رؤية البريميير بادل في الارجنتين أغسطس القادم".

ومن جهته قال السيد سانتياغو بريتو، رئيس رابطة البادل الأرجنتينية: "بصفتنا الرابطة الرسمية لرياضة البادل في الأرجنتين التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي للبادل، يسعدنا أن نأتي بجولة البادل الأكثر تميزا واحترافية - بريميير بادل - إلى الأرجنتين. ستكون بطولة Argentina Premier Padel P1 في أغسطس المقبل حدثاً استثنائياً للاحتفال برياضتنا - حيث ستاتي بأفضل اللاعبين المحترفين في العالم إلى الأرجنتين وتوفر تجربة مميزة وفريدة للمشجعين. نحن فخورون جدا بشراكتنا مع بريميير بادل والاتحاد الدولي للبادل ورابطة لاعبي البادل المحترفين في هذه الصفقة التاريخية لاستضافة جولة البادل في الأرجنتين ".

وستنقل بطولة Argentina Premier Padel P1 إلى المشاهدين في جميع انحاء العالم عبر أكبر القنوات الرياضية العالمية مثال ESPN (أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي) Sky Sports (إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا) beIN SPORTS (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، تركيا)، Viaplay (السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وهولندا) وغيرها الكثير من القنوات العالمية.