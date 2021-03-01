اكتشفوا المزيد عن شروط وأحكام عرض الصيف المبكّر من beIN

يتضمن عرض الصيف المبكّر العديد من الشروط والأحكام وفقاً للباقة المختارة نضعها أمامكم توالياً:

جهاز استقبال 4K مجاني وتركيب مجاني

اشترك قبل 30 أبريل في باقة "قمّة" واحصل مجاناً على جهاز استقبال 4K بالإضافة إلى تركيب مجاني. تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

يطبّق العرض على خطة السداد لفترة اثني عشرة شهراً كاملة.

العرض متوفر في بلدان محددة فقط

الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض.

جهاز استقبال مجاني وتوصيل منزلي مجاني

اشترك 30 قبل أبريل في باقة "تميّز" واحصل مجاناً على جهاز استقبال beIN بالإضافة إلى توصيل منزلي مجاني. تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

يطبّق العرض على خطة السداد لفترة اثني عشرة شهراً كاملة.

العرض متوفر في بلدان محددة فقط

الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض

العرض المبكر لصيف 2021- يورو وكوبا أمريكا

اشترك قبل 30 أبريل في العرض المبكر لصيف 2021 واستمتع بمشاهدة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 وكوبا أمريكا 2021 واحصل على اشتراك مجاني لـ 3 أشهر في باقة "قمّة". تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

يتيح العرض المشاهدة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2 و beIN SPORTS MAX 3 و beIN SPORTS MAX 4 و beIN SPORTS MAX 5 و beIN SPORTS MAX 6 خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو 2021 ولغاية 11 يوليو 2021.

يتيح العرض اشتراكاً مجانياً بباقة "قمّة" لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ الاشتراك.

الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض.

العرض المبكر لصيف 2021- يورو وكوبا أمريكا ودوري أبطال أفريقيا

اشترك قبل 30 أبريل في العرض المبكر لصيف 2021 واستمتع بمشاهدة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 وكوبا أمريكا 2021 ودوري أبطال أفريقيا وقم بتوفير 4 أشهر من قيمة الاشتراك على باقة "قمّة". تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

- العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

- يتيح العرض للمشترك أن يوفّر أربعة أشهر من كامل قيمة الاشتراك السنوي لباقة "قمة" عند تسديده لثمانية أشهر مقدماً.

- الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض.

العرض المبكر لصيف 2021- يورو وكوبا أمريكا ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم

اشترك قبل 30 أبريل في العرض المبكر لصيف 2021 واستمتع بمشاهدة أقوى البطولات منها بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 وكوبا أمريكا 2021 ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم FIFA قطر 2022 وقم بتوفير 6 أشهر من قيمة الاشتراك على باقة "قمّة". تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

- العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

- يتيح العرض للمشترك أن يوفّر ستة أشهر من كامل قيمة الاشتراك السنوي لباقة "قمة" عند تسديده لثمانية عشر شهراً مقدماً.

- الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض.

العرض المبكر لصيف 2021- بطولة أمم أوروبا

اشترك قبل 30 أبريل في العرض المبكر لصيف 2021 لمشاهدة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 واحصل على مشاهدة مجانية لكوبا أمريكا 2021. تطبق الشروط والأحكام.

الشروط والأحكام

- العرض صالح لغاية 30 أبريل 2021.

- يتيح العرض للمشتركين فقط المشاهدة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2 و beIN SPORTS MAX 3 و beIN SPORTS MAX 4 و beIN SPORTS MAX 5 و beIN SPORTS MAX 6 خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو 2021 ولغاية 11 يوليو 2021.

- الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر العرض.



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