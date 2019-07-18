اعلان فروم فائزاً بطواف إسبانيا 2011

ونشر الاتحاد بياناً صباح الخميس جاء فيه "يؤكد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية أنه لم يتم تقديم أي استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار محكمة مكافحة المنطشات في الاتحاد بشأن خوان خوسيه كوبو".

وتابع الاتحاد الدولي الذي اكد فوز فروم بطواف إسبانيا 2011 عبر نشر الترتيب النهائي معدلاً على موقعه الالكتروني "مع انتهاء فترة الاستئناف، تم تأكيد إيقاف خوان خوسيه كوبو أسيبو لفترة ثلاثة أعوام".

وأدين الإسباني كوبو في 13 حزيران/ يونيو بـ"خرق قانون مكافحة المنشطات (استخدام مادة ممنوعة) بسبب نتائج غير طبيعية في جواز سفره البيولوجي بين عامي 2009 و2011".

وكان أمام كوبو مهلة شهر للطعن بقرار الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وهذا ما لم يحصل.

واضاف الدراج البريطاني الذي يتعافى من إصابة خطرة جراء حادث قوي أثناء تمارين حين اصطدم بحائط منزل على جانب الطريق بسرعة عالية أبعدته عن طواف فرنسا الحالي، إلى سجله المثقل بالانتصارات لقباً سابعًا في طواف كبير بعد فوزه بطواف فرنسا أربع مرات وطواف إيطاليا 2018 ولا فويلتا 2011 و2017.

وعلق فروم قائلاً "أن تصل متأخراً أفضل من عدمه! طواف لا فويلتا 2011 يذكرني بذكريات فريدة".

في المقابل حيا فريق "إينيوس" الذي يدافع عن ألوانه فروم "قرار الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (...) هو خبر إيجابي لكريس بعد الحادث الذي تعرض له (خلال التمارين) ومنعه من خوض طواف فرنسا الحالي".