اعتزال نجمة التزحلق الأميركية ليو عن 16 عاماً

واعتبرت ليو، بطلة الولايات المتحدة مرتين، أنها حققت كل أهدافها في مسيرتها "أنا هنا لأعلن اعتزالي التزحلق".

وتابعت في صفحتها على موقع انستغرام "بدأت التزحلق بعمر الخامسة، وهذا يعني 11 سنة على الجليد، وكانت 11 سنة جنونية".

وأضافت "كثير من الأمور الجيدة والسيئة، لكن هذا هو الأمر. نسجت علاقات صداقة كثيرة وحصدت ذكريات ساحتفظ بها مدى الحياة. بصراحة لم أكن أتوقع هذه الانجازات".

ودخلت ليو التاريخ الأميركي عندما أحرزت اللقب الوطني بعمر الثالثة عشرة عام 2019، بقفزة ثلاثية نادرة للسيدات ودافعت عن لقبها بنجاح العام التالي.

كانت في عمر صغير للتنافس على الصعيد الدولي أو مع الكبار، لكنها بلغت المنتخب الأولمبي برغم إصابتها بفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير الماضي، فحلّت سابعة في العاصمة الصينية.

بعدها، أحرزت المركز الثالث وراء اليابانية كاوري ساكاموتو والبلجيكية لوينا هندريكس في بطولة العالم في فرنسا، في ظل غياب المتزحلقات الروسيات.

كانت أول ميدالية لمتزحلقة أميركية في بطولة العالم منذ آشلي فاغنر عام 2016.

وتابعت ابنة ولاية كاليفورنيا "أنا راضية حيال مسيرتي في التزحلق. أما وقد حققت أهدافي في التزحلق، سأتابع حياتي".