استعرض الأحداث الرياضية التي تأجلت أو ألغيت بسبب كورونا

الفيروس الذي أودى حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء 17 آذار/مارس، بحياة 7813 شخصا، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.

أولمبياد طوكيو 2020



* أكدت اللجنة الأولمبية الدولية في 17 آذار/مارس انها لا ترى حاجة لاتخاذ قرارات "جذرية" راهنا بشأن الأولمبياد المقرر بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس، مشددة على انها "تبقى ملتزمة بشكل كامل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 (...) وأي تكهنات في هذه الفترة ستكون غير منتجة".



كرة القدم

* أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) في 17 آذار/مارس تأجيل نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا التي كانت مقررة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020، الى موعد مقترح هو 11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021.

وقرر الاتحاد بعد اجتماع طارئ، تعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر، ووقف كل المباريات القارية الرسمية والودية للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.

* أرجئت بطولة "كوبا أميركا" الأميركية الجنوبية لكرة القدم التي كان من المقرر ان تنطلق في حزيران/يونيو المقبل، الى العام 2021، بحسب ما أعلن اتحاد "كونميبول" في 17 آذار/مارس.

* أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو ان الهيئة ستدرس في 18 آذار/مارس احتمال تأجيل كأس العالم للأندية المقررة بصيغتها الجديدة في صيف 2021، بعد قراري تأجيل كأس أوروبا وكوبا أميركا.

* أعلنت الكاميرون في 17 آذار/مارس تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي كانت مقررة بين الرابع من نيسان/أبريل و25 منه.

* تعليق منافسات دوريات كرة القدم في إنكلترا.

* علّق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

* علقت منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية "حتى إشعار آخر" بموجب قرار اتخذ في 13 آذار/مارس. كما أرجئ نهائي مسابقة كأس الرابطة الذي كان مقررا في الرابع من نيسان/أبريل، الى موعد لاحق لم يحدد بعد، لكن يتوقع ان يكون في أيار/مايو.



* أعلن مدير رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان سيفرت في 16 آذار/مارس أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح اتحاد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل على الأقل.

* أعلنت رابطة الدوري الإسباني في 12 آذار/مارس تعليق المنافسات لمرحلتين على الأقل، بعد وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي إثر اكتشاف إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الملكي بالفيروس.

* أرجأ الاتحاد الإسباني نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير الماضي، بالاضافة "الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة".

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 آذار/مارس.

* أعلنت الأرجنتين تعليق النشاط الرياضي المقرر في آذار/مارس. كما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر.

* أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في آذار/مارس وحزيران/يونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا.

كما أعلن الفيفا تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال الى مواعيد لاحقة، إضافة الى لقاءات في مسابقته الثانية كأس الاتحاد.

* أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" تأجيل الجولة المقبلة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري أبطال أوروبا.

* أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس الى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو 2020، على ان يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في 13 آذار/مارس إرجاء مباريات مقررة في آذار/مارس، أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021.

* أعلنت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة في 12 آذار/مارس تعليق منافساته لمدة 30 يوما، وإلغاء المباريات الدولية الودية المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

* أعلنت السلطات التركية في 12 آذار/مارس إقفال المدارس لأسبوعين ومنع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم.

* علقت البرتغال دوري الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر.

* ستقام المباريات في اليونان دون جمهور لأسبوعين، وتم تعليق المباريات في هولندا حتى آخر آذار/مارس.

* أرجئت المباريات في اسكتلندا حتى إشعار آخر في 13 آذار/مارس.

* أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إرجاء بطولة مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية، كان من المقرر ان تنطلق في 20 آذار/مارس الحالي في المكسيك. وأكد الاتحاد في 13 آذار/مارس، تعليق كل نشاطاته المقررة على مدى الأيام الـ30 المقبلة.

* أعلنت رابطة الدوري المكسيكي ليل 15-16 آذار/مارس، تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات "حتى إشعار آخر".

* أعلنت جنوب إفريقيا في 16 آذار/مارس تعليق الدوري.

* قرر الاتحاد الأسترالي في 16 آذار/مارس مواصلة منافساته لكن خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وأعلن الاتحاد انه سيعدل من برنامج المباريات مع تبقي ست مراحل على النهاية، لتقام في فترة ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وإقامة نهائي دوري السيدات كما هو مقرر.

* أعلنت روسيا في 17 آذار/مارس وقف كل النشاطات الرياضية بما فيها دوري كرة القدم، حتى 10 نيسان/أبريل.

كرة السلة

* أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA" تعليقاً "حتى إشعار آخر" للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 آذار/مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس. وأشار مفوض الرابطة آدم سيلفر الى ان التوقف سيمتد 30 يوما على الأقل.

لكن يخشى ان تمتد فترة التعليق لمدة أطول، بعدما أوصت هيئات صحية أميركية في 15 آذار/مارس بوقف نشاطات من هذا النوع لثمانية أسابيع.

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا من 13 آذار/مارس. واتخذت رابطة دوري كرة السلة الأوروبي ("يورو ليغ") قرارا بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.

كرة المضرب

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب في 17 آذار/مارس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 أيلول/سبتمبر بعد أن كانت بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو.

* أعلنت رابطة المحترفين في 12 آذار/مارس إلغاء كل الدورات لستة أسابيع حتى 26 نيسان/أبريل المقبل.

* أعلنت رابطة المحترفات في 16 آذار/مارس إلغاء ثلاث دورات مقررة في الفترة المقبلة، وتعليق المنافسات حتى الثاني من أيار/مايو.

* أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل المقبل.

الرياضات الميكانيكية

* تأجل انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا واحد الذي كان مقررا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية (13-15 آذار/مارس) الى أيار/مايو، مع إلغاء جائزة أستراليا الكبرى وإرجاء جائزتي البحرين وفيتنام. وانضمت الأخيرتان بذلك الى المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى التي أرجئت في وقت سابق، بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الأربعة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ولم تقم سوى المرحلة الأولى في قطر، واقتصرت على منافستي موتو 2 وموتو 3. وبذلك، بات الانطلاق الرسمي لمنافسات الفئة الأولى "موتو جي بي" مقررا في الثالث من أيار/مايو في جائزة إسبانيا الكبرى، بتأخير نحو شهرين عن موعده.

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات "اندي كار" الأميركية.

دراجات هوائية

* أعلن في 13 آذار/مارس عن إرجاء منافسات طواف "جيرو" الدولي الإيطالي الى موعد غير محدد، وهو الأول بين أشهر ثلاث منافسات عالمية في هذه الرياضة (مع طواف فرنسا وفيولتا الإسباني).

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس بين فنيي الفرق. وارتفع العدد الاجمالي الى ثمانية.

* أعلن المنظمون في 17 آذار/مارس إلغاء سباق باريس-روبيه التقليدي للدراجات الهوائية الذي انطلق عام 1896. وعلى امتداد تاريخه، هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء السباق لسبب غير مرتبط بحرب عالمية.

تزلج

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار/مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

الماراتون وألعاب القوى

* أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى في 17 آذار/مارس إرجاء اللقاءات الثلاثة الأولى لموسمه الذي كان من المقرر ان ينطلق في نيسان/أبريل المقبل.

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/أبريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول/اكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من آذار/مارس، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

وطال الإرجاء ماراتون بوسطن الأميركية (من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/سبتمبر) ولندن (من 26 نيسان/أبريل الى 4 تشرين الأول/أكتوبر)، وبرشلونة الإسبانية (من 15 آذار/مارس الى تشرين الأول/أكتوبر).

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021.

كرة الطاولة

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

ملاكمة

* انطلقت السبت 14 آذار/مارس في لندن دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، بمشاركة نحو 350 ملاكما وملاكمة من دول أوروبة عدة.

وبعدما لاقى استمرار الدورة انتقادات واسعة، أعلن المنظمون في 16 آذار/مارس تعليق منافساتها التي كان من المقرر ان تستمر حتى 24 منه.

كما تم تعليق إقامة التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية الى الأردن، تصفيات آسيا وأوقانوسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، بعدما كانت مقررة في مدينة ووهان الصينية، البؤرة التي تم فيها اكتشاف فيروس "كوفيد-19". واختتمت التصفيات في 11 آذار/مارس.