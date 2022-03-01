استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقات ألعاب القوى

وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في تموز/يوليو المقبل.

عقاب "مخالف للتيار"

وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو أن استبعاد الروس والبيلاروس عقاب "مخالف للتيار" بالنسبة له لكنه يدافع عنه لأن هذه القضية "مختلفة".

وأضاف "كل من يعرفني سيفهم أن فرض عقوبات على الرياضيين بسبب تصرفات حكومتهم يتعارض مع التيار"، مؤكداً "لقد شجبت ممارسة السياسيين التي تستهدف الرياضيين والرياضة لإثارة نقاط سياسية عندما تواصل القطاعات الأخرى أعمالها".

وتابع "هذا مختلف حيث فرضت الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الأخرى عقوبات وتدابير ضد روسيا في جميع القطاعات".

وأبرز كو "العالم مرعوب مما فعلته روسيا، بمساعدة وتواطؤ من بيلاروس. اعتقد المسؤولون العالميون أنهم يستطيعون تجنب غزو من خلال القنوات الدبلوماسية ولكن من دون جدوى، بالنظر إلى نية روسيا الراسخة في غزو أوكرانيا".

وأردف قائلاً "على الرياضة أن تتكاثف وأن تنضم إلى هذه الجهود لإنهاء هذه الحرب واستعادة السلام. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتجاهل هذه الحرب".

وأوضح الاتحاد الدولي أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ "تدابير إضافية، بما في ذلك تعليق عضوية الاتحاد البيلاروسي"، خلال اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل (9-10 آذار/مارس).

يذكر أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى مستبعد من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب "التنشط الممنهج" للدولة الروسية، وبالتالي فهو غير مؤهل حاليًا لاستضافة أحداث ألعاب القوى العالمية أو إرسال فرق إلى البطولات الدولية.

ورحب رئيسا لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي بطل القفز بالزانة الفرنسي رينو لافيليني ورامية الكرة الحديد النيوزيلندية فاليري آدامز بقرار الهيئة الدولية حسب بيان الأخيرة.